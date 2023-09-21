Події

19:56 21.09.2023

Клименко зустрівся з Говардом Баффетом

1 хв читати
Клименко зустрівся з Говардом Баффетом

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко провів зустріч з американським громадським діячем і бізнесменом Говардом Гремом Баффетом.

"Предметна та результативна зустріч з Говардом Баффетом. Відомий американський філантроп допомагає підрозділам системи МВС, зокрема Національній поліції та ДСНС України. Особливо цінний внесок - у процес розмінування України", - написав Клименко в телеграм-каналі в четвер.

Глава МВС зазначив, що Фонд Говарда Баффета передав українським рятувальникам вісім механізованих машин для розмінування, а також автомобілі, металодетектори та інші спецзасоби і спорядження.

"Отримана техніка виконує завдання на деокупованих територіях", - наголосив Клименко.

Крім цього, він зазначив, що мобільні ДНК-лабораторії, передані Фондом Баффета, є важливою допомогою для українських криміналістів, оскільки дають змогу ідентифікувати тіло загиблих "за лічені хвилини", а також активно використовуються в процесі документування воєнних злочинів РФ.

"Дякую Говарду Баффету та його Фонду за підтримку та отриману допомогу. Попереду - реалізація нових проєктів для покращення безпекової ситуації в країні", - підсумував Клименко.

 

Теги: #клименко #баффет #зустріч

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:36 21.09.2023
Зеленський обговорив із американськими конгресменами посилення ППО напередодні зими

Зеленський обговорив із американськими конгресменами посилення ППО напередодні зими

01:25 21.09.2023
У Нью-Йорку Зеленський зустрівся з президентом Бразилії

У Нью-Йорку Зеленський зустрівся з президентом Бразилії

00:24 21.09.2023
Зеленський провів зустріч із Шольцом у Нью-Йорку

Зеленський провів зустріч із Шольцом у Нью-Йорку

20:39 20.09.2023
Зеленський і Пріцкер обговорили пріоритетні для відновлення області України та підтримку найперспективніших галузей економіки

Зеленський і Пріцкер обговорили пріоритетні для відновлення області України та підтримку найперспективніших галузей економіки

03:00 20.09.2023
Зеленський та Нетаньяху на полях ООН обговорили двосторонні питання, у т.ч. цивільну оборону та захист людей

Зеленський та Нетаньяху на полях ООН обговорили двосторонні питання, у т.ч. цивільну оборону та захист людей

02:38 20.09.2023
Зеленський на полях Генасамблеї ООН зустрівся із президентом Євроради

Зеленський на полях Генасамблеї ООН зустрівся із президентом Євроради

15:10 16.09.2023
Одеські рятувальники отримали 4 автономні системи освітлення від фонду Говарда Баффета - ДСНС

Одеські рятувальники отримали 4 автономні системи освітлення від фонду Говарда Баффета - ДСНС

21:05 15.09.2023
Байден зустрінеться із Зеленським у Вашингтоні 21 вересня

Байден зустрінеться із Зеленським у Вашингтоні 21 вересня

19:13 14.09.2023
Зеленський напередодні Рош га-Шана зустрівся з представниками української єврейської діаспори

Зеленський напередодні Рош га-Шана зустрівся з представниками української єврейської діаспори

07:46 12.09.2023
Блінкен може зустрітися з главою МЗС Китаю до кінця року

Блінкен може зустрітися з главою МЗС Китаю до кінця року

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Байден сьогодні оголосить про новий пакет військової допомоги Україні

США поки що не передаватимуть Україні ракети ATACMS, але в майбутньому це не виключено - ЗМІ

Зеленський обговорив із американськими конгресменами посилення ППО напередодні зими

Нацкомісія зі стандартів державної мови: написання назв РФ з маленької літери не кваліфікується як відхилення від норм у неофіційних текстах

Глава Міноборони Польщі: У нас буде більше HIMARS, ніж у США

ОСТАННЄ

Окупанти завдали удару по рекреаційному об'єкту в Білгород-Дністровському районі, жертв немає

Байден сьогодні оголосить про новий пакет військової допомоги Україні

США поки що не передаватимуть Україні ракети ATACMS, але в майбутньому це не виключено - ЗМІ

Держаудитслужба про ревізію Міноборони: 127 томів справи, виявлено безліч порушень; вимагати від постачальників повернути кошти до бюджету - не наша функція

ПОВІТРЯНІ СИЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ЗАГРОЗУ ЗАСТОСУВАННЯ ВОРОГОМ УДАРНИХ БПЛА У ХЕРСОНСЬКІЙ ТА МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ

Ціни на газ для населення і ТКЕ до кінця зими залишаться незмінними

Німеччина не відмовляється передавати Україні ракети Taurus, але вивчає запити і наслідки - Пісторіус

Унаслідок обстрілу Козацького поранено пенсіонера

Окупанти завдали 52 ракетних і 44 авіаударів по Україні за добу

ЗС України завдали ударів по 11 місцях скупчення окупантів і 2 ворожих пунктах управління

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА