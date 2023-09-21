Клименко зустрівся з Говардом Баффетом

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко провів зустріч з американським громадським діячем і бізнесменом Говардом Гремом Баффетом.

"Предметна та результативна зустріч з Говардом Баффетом. Відомий американський філантроп допомагає підрозділам системи МВС, зокрема Національній поліції та ДСНС України. Особливо цінний внесок - у процес розмінування України", - написав Клименко в телеграм-каналі в четвер.

Глава МВС зазначив, що Фонд Говарда Баффета передав українським рятувальникам вісім механізованих машин для розмінування, а також автомобілі, металодетектори та інші спецзасоби і спорядження.

"Отримана техніка виконує завдання на деокупованих територіях", - наголосив Клименко.

Крім цього, він зазначив, що мобільні ДНК-лабораторії, передані Фондом Баффета, є важливою допомогою для українських криміналістів, оскільки дають змогу ідентифікувати тіло загиблих "за лічені хвилини", а також активно використовуються в процесі документування воєнних злочинів РФ.

"Дякую Говарду Баффету та його Фонду за підтримку та отриману допомогу. Попереду - реалізація нових проєктів для покращення безпекової ситуації в країні", - підсумував Клименко.