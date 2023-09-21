Екскерівнику "Криворіжгазу" обрано запобіжний захід

Колишньому голові правління АТ "Криворіжгаз" обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативною сумою застави понад 160 млн грн.

"У межах кримінального провадження детективи Бюро економічної безпеки України отримали докази розкрадання газу з газотранспортної системи України (ГТС). Підтверджена сума завданих державі збитків - понад 202 млн грн", - повідомило БЕБ у четвер.

Наразі колишнього голову правління АТ підозрюють у кримінальних правопорушеннях, передбачених кількома статтями Кримінального кодексу України: привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах та легалізація майна, отриманого злочинним шляхом.

"Нагадаємо, БЕБ викрило організовану групу осіб, яка вчиняла масштабні розкрадання палива з газотранспортної системи. До схеми були причетні керівники окремих облгазів "Регіональної газової компанії" (РГК), підконтрольні підсанкційному олігарху Дмитру Фірташу. Підозрювані протягом 2021 року завдали державі понад 4,2 млрд грн збитків", - зазначили у відомстві.