Голова НАДС: Ми маємо викорінити стереотип, що всі чиновники хабарники

Стереотип про те, що всі чиновники залучені до корупції, має бути викорінено, вважає голова Національного агентства України з питань державної служби (НАДС) Наталія Алюшина.

"Ми маємо знищити той стереотип, який укорінився, що всі чиновники, як кажуть, хабарники. Я клянуся, що не всі чиновники такі", - сказала вона на XV Рішельє-форумі публічної служби в четвер.

Вона зазначила, що державні службовці мають демонструвати доброчесну поведінку, спосіб життя, а також пам'ятати, що вони є обличчям влади.