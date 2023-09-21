Кадровий склад працівників органів влади регіону збережено на 76% - голова Запорізької ОВА

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко заявляє, що кадровий склад працівників органів влади регіону збережено на 76%.

"У нас на 76% збережено кадровий склад працівників органів влади регіону", - сказав він на XV Рішельє-форумі публічної служби в середу.

Також, за його словами, в області 53 посадовці органів виконавчої влади та місцевого самоврядування захищають країну у складі Збройних сил України.

Зокрема, Малашко розповів, що громади й область загалом мають плани та активно готуються до проведення заходів із відновлення влади та життєдіяльності регіону.