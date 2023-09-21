Шістьох людей госпіталізовано в Черкасах після ракетного удару РФ - ОВА

Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по Черкасах у четвер уранці зросла до десяти осіб, шістьох із них госпіталізовано, повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

"Уламки ракети, зокрема бойова частина, впали в середмісті, пошкодивши будівлю готелю. На цю хвилину маємо вже 10 потерпілих, із них – 6 госпіталізовані", - написав він у телеграм-каналі.

Як повідомив Табурець, "силами ППО збили чотири російські ракети над територією області. Про наймасштабніші наслідки - в обласному центрі - я вже інформував. В інших випадках люди не постраждали, суттєвих руйнувань теж немає".

Оперативні групи та всі профільні служби продовжують роботу.

Водночас, за даними МВС, у Черкасах 11 осіб звернулися по медичну допомогу.