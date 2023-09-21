Унаслідок російського обстрілу в четвер пошкоджено майже 40 будівель, постраждали два десятки людей - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що внаслідок російського обстрілу в четвер пошкоджено майже 40 будівель і постраждали два десятки людей.

"Вночі росія випустила по мирних містах України 43 ракети. Внаслідок цієї терористичної атаки було пошкоджено близько 40 будівель, постраждали два десятки людей. Наші рятувальники від самого ранку розбирають завали, дістають постраждалих і надають всю необхідну допомогу. Дякую їм за службу", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Прем'єр також подякував силам ППО, які збили більшість ракет.