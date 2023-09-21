Події

10:11 21.09.2023

Унаслідок ранкового ракетного удару по Харкову без води залишилася лікарня і декілька приватних будинків - Терехов

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Унаслідок ранкового ракетного удару по Харкову без води залишилася лікарня і декілька приватних будинків - Терехов

Унаслідок ранкового масованого ракетного удару по Харкову було пошкоджено водогін, працівники КП "Харківводоканал" працюють над ліквідацією наслідків, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Були прильоти у виробничу зону. Був пошкоджений водопровід діаметром 200 (мм – ІФ-У)... Наразі одна з міських лікарень залишається без водопостачання. Будемо все робити, щоб приблизно до 13:00 все це локалізувати і подати воду до лікарні. І також відключено (від води - ІФ-У), на жаль, декілька приватних будинків", - сказав Терехов в ефірі національного телемарафону.

Як повідомлялося, у четвер уранці російські окупаційні війська завдали масованого удару по Харкову. Зафіксовано влучання шести ворожих ракет типу С-300 у Слобідському районі міста. Поранено трьох цивільних (24, 58 і 66 років). Пошкоджено низку складських приміщень, промислових будівель і житлових будинків.

 

Теги: #удар #харків #водопостачання

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