СБУ і ВМС цієї ночі завдали масштабного вогневого удару по військовому аеродрому "Саки" в окупованому Криму - джерело

Служба безпеки України та Військово-Морські сили минулої ночі завдали масштабного вогневого удару по військовому аеродрому "Саки" в окупованому Криму, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в спецслужбі.

За даними джерела, на аеродромі було щонайменше 12 бойових літаків (Су-24 і Су-30), а також ПЗРК "Панцир". Там само розташовувалася база підготовки операторів БПЛА Mojaher. Саме ці безпілотники використовують росіяни для координації власних повітряних атак, а також як бойовий ударний дрон.

Як зазначило джерело, "удари Служби безпеки та Військово-Морських сил влучили в ціль і завдали серйозних пошкоджень техніці окупантів. Для ураження ворога використали безпілотники, які перевантажили російську ППО, а потім - запустили ракети "Нептун". Цікаво, що навіть русняві телеграм-канали підтверджують серйозні руйнування і втрати - пишуть про щонайменше 30 загиблих військових".

У СБУ запевняють, що "з кожним днем "бавовна" у Криму цвістиме дедалі більше - окупанти не можуть почуватися в безпеці на окупованому півострові".