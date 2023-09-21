Влада Норвегії обмежить в'їзд автомобілів із російськими номерами

Міністерство закордонних справ Норвегії працює над новими правилами, які обмежать використання російських автомобілів у країні, повідомляє телерадіокомпанія nrk.

"Як і Фінляндія, Норвегія запровадить обмеження на ввезення і використання автомобілів, зареєстрованих у Росії. Зараз ми вивчаємо, яким чином це зробити, і швидко представимо ефективні заходи", - сказав державний секретар Ейвінд Вад Петерссон.

Передісторія полягає в тому, пише nrk, що ЄС випустив новий посібник із правил запровадження санкцій проти Росії. У результаті низка країн посилила правила перетину кордону російськими автомобілями.

Уточнюється, що Норвегія поки що заборонила ввезення, але дозволила тимчасово використовувати автомобілі з російськими номерами.