Сьогоднішня атака по командному пункту Чорноморського флоту РФ - спільна спецоперація СБУ, Повітряних сил і ВМС ЗСУ

З'явилися нові деталі сьогоднішньої атаки по командному пункту Чорноморського флоту РФ поблизу Севастополя. Як повідомляють джерела Інтерфакс-Україна в СБУ, військова база була розбита ракетами, які точно влучили в ціль. Це була спільна спецоперація Служби безпеки України, Повітряних сил і ВМС ЗСУ.

Повідомляється, що російські генерали визначили цю базу своїм запасним командним пунктом, щоб їх не дістали за основним місцем дислокації.

Удар було завдано після того, як Служба безпеки верифікувала дані, що у військовій частині дійсно перебувають командири ворожого флоту.

За даними джерела в Службі безпеки України, наразі вражена не лише жива сила противника, а й дороговартісні військові системи, що перебували на цій базі.

У СБУ обіцяють, що "сезон бавовни" в Криму триватиме.