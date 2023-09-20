Унаслідок російського обстрілу Торецька загинули чотири людини

Російські окупанти в середу, 20 вересня, завдали удару 240-міліметровою активно-реактивною міною 3Ф2 системи 2С4 "Тюльпан" по м. Торецьк Донецької області, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Від влучання засобу ураження постраждало саме місто та смт Північне. У Торецьку внаслідок отриманих тілесних ушкоджень загинули 19-річна дівчина та 20-річний чоловік. Під час обстрілу вони перебували в приватному житловому будинку. Ще двоє людей - 84-річна мати та її 60-річний син - дістали поранення, несумісні з життям, на одній із вулиць Північного", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, удар зруйнував приватні будинки та пошкодив господарські будівлі.

Під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч.2 ст.438 КК України).