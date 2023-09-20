Росіяни обстріляли Білозерку на Херсонщині: Поранено чоловіка, селище залишилося без світла

Російські окупаційні війська обстріляли селище Білозерка (Херсонська обл.) - поранення дістав чоловік, населений пункт залишився без електропостачання, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Армія рф накрила вогнем Білозерку... Постраждав 23-річний чоловік, який ішов вулицею в момент ворожого удару. Наразі він перебуває в лікарні, де медики надають йому допомогу", - написав Прокудін у телеграм-каналі в середу ввечері.

Як повідомив голова ОВА, через "ворожий обстріл у селищі зникло світло. Фахівці працюють над його відновленням".