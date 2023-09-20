Події

18:30 20.09.2023

Росіяни обстріляли Білозерку на Херсонщині: Поранено чоловіка, селище залишилося без світла

1 хв читати
Росіяни обстріляли Білозерку на Херсонщині: Поранено чоловіка, селище залишилося без світла

Російські окупаційні війська обстріляли селище Білозерка (Херсонська обл.) - поранення дістав чоловік, населений пункт залишився без електропостачання, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Армія рф накрила вогнем Білозерку... Постраждав 23-річний чоловік, який ішов вулицею в момент ворожого удару. Наразі він перебуває в лікарні, де медики надають йому допомогу", - написав Прокудін у телеграм-каналі в середу ввечері.

Як повідомив голова ОВА, через "ворожий обстріл у селищі зникло світло. Фахівці працюють над його відновленням".

 

Теги: #обстріл #херсонська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:17 20.09.2023
Росіяни обстріляли селище в Херсонській області, постраждала місцева жителька - ОВА

Росіяни обстріляли селище в Херсонській області, постраждала місцева жителька - ОВА

11:51 20.09.2023
Російський дрон атакував автомобіль шведських журналістів у Запорізькій області, самі вони не постраждали

Російський дрон атакував автомобіль шведських журналістів у Запорізькій області, самі вони не постраждали

08:07 20.09.2023
Ворог випустив 589 снарядів по Херсонській області, є жертви і поранені

Ворог випустив 589 снарядів по Херсонській області, є жертви і поранені

19:40 19.09.2023
Окупанти завдали удару по Куп'янську гібридною ракетою "Гром-Е1"

Окупанти завдали удару по Куп'янську гібридною ракетою "Гром-Е1"

16:10 19.09.2023
Росіяни вдарили керованою авіабомбою по Тягинці: пошкоджено будівлі, люди не постраждали - Херсонська ОВА

Росіяни вдарили керованою авіабомбою по Тягинці: пошкоджено будівлі, люди не постраждали - Херсонська ОВА

14:19 19.09.2023
У Степанівці біля Херсона обстрілом пошкоджено понад 60 житлових будинків

У Степанівці біля Херсона обстрілом пошкоджено понад 60 житлових будинків

08:30 19.09.2023
За минулу добу противник здійснив 95 обстрілів Херсонської області, троє людей загинули, є поранені

За минулу добу противник здійснив 95 обстрілів Херсонської області, троє людей загинули, є поранені

22:41 18.09.2023
Протягом дня окупанти здійснили 37 обстрілів Сумщини – ОВА

Протягом дня окупанти здійснили 37 обстрілів Сумщини – ОВА

20:03 18.09.2023
Унаслідок обстрілу Херсона важко поранено чоловіка

Унаслідок обстрілу Херсона важко поранено чоловіка

11:13 18.09.2023
Одна людина загинула внаслідок нічного обстрілу Херсона окупантами

Одна людина загинула внаслідок нічного обстрілу Херсона окупантами

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Епіцентром роботи над українською Формулою миру мають стати Радбез і Генасамблея ООН - Зеленський

Радбез ООН має розглядати питання про превентивні санкції в разі загрози агресії - Зеленський

Усі регіони світу мають бути представлені в Раді безпеки ООН - Зеленський

Генасамблея ООН має отримати право долати вето члена Ради безпеки - Зеленський

ЗСУ завдали удару по командному пункту ЧФ РФ біля Севастополя - Стратком

ОСТАННЄ

Епіцентром роботи над українською Формулою миру мають стати Радбез і Генасамблея ООН - Зеленський

Заявки на поїздки груп залізничним транспортом прийматимуть лише онлайн

Генштаб ЗСУ: Росіяни за добу завдали 72 авіаударів, здійснили 35 обстрілів із РСЗВ

Україна та Албанія підписали спільну декларацію про євроатлантичну інтеграцію України

Радбез ООН має розглядати питання про превентивні санкції в разі загрози агресії - Зеленський

Усі регіони світу мають бути представлені в Раді безпеки ООН - Зеленський

Генасамблея ООН має отримати право долати вето члена Ради безпеки - Зеленський

Нардеп Осадчук: Верховна Рада може найближчим часом розглянути законопроєкт про легалізацію трофейної зброї

ЗСУ завдали удару по командному пункту ЧФ РФ біля Севастополя - Стратком

Українська сторона запропонувала Польщі конструктивний шлях вирішення питання із зерном

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА