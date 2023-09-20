Події

16:09 20.09.2023

РФ здійснює розвідувальні заходи щодо енергетичної інфраструктури України - Юсов

1 хв читати
РФ здійснює розвідувальні заходи щодо енергетичної інфраструктури України - Юсов

Є інформація про те, що РФ здійснює розвідувальні заходи щодо енергетичної інфраструктури України, є загроза повторення терористичних атак, заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Темпи виробництва ракетного озброєння у ворога не дозволяють їм поповнювати ті запаси, які були. Одна справа плани, інша - як реалізовуються ці плани. На поставлені завдання вони не виходять. Але так, накопичують. Зокрема, є інформація, що ворог проводить і розвідувальні заходи щодо енергетичної інфраструктури, і загроза повторення терористичних атак існує", - сказав Юсов в ефірі телемарафону в середу.

Він наголосив, що Україна до такого сценарію посилено готується.

"На жаль, думати, що держава-терорист відмовиться від практики терористичних ударів, не можемо. І ми маємо серйозно до цього ставитися", - зазначили в ГУР.

Юсов нагадав про наймасованішу атаку росіян торік, коли було випущено 120 ракет, зазначивши, що таких запасів для такої інтенсивності та кількості ударів ворог наразі не має.

"Але це не означає, що вони менш небезпечні або менш руйнівні", - сказав він.

На запитання, чи наближається час, коли можуть розпочатися цілеспрямовані атаки на енергооб'єкти України, Юсов сказав, що "такий сценарій цілком можливий".

"За часом ми не будемо анонсувати або заводити календар. Але, звісно, такий сценарій відпрацьовується", - сказав Юсов.

 

Теги: #розвідка #енергосистема #ворог

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:11 19.09.2023
Сили оборони за добу ліквідували 520 окупантів і 35 артсистем противника

Сили оборони за добу ліквідували 520 окупантів і 35 артсистем противника

08:10 18.09.2023
Сили оборони за добу ліквідували 620 окупантів і 27 БПЛА противника

Сили оборони за добу ліквідували 620 окупантів і 27 БПЛА противника

02:30 17.09.2023
На Таврійському напрямку втрати ворога за добу склали 196 осіб

На Таврійському напрямку втрати ворога за добу склали 196 осіб

08:08 16.09.2023
Сили оборони за добу ліквідували 350 окупантів і 16 артсистем противника

Сили оборони за добу ліквідували 350 окупантів і 16 артсистем противника

08:12 15.09.2023
Сили оборони за добу ліквідували 470 окупантів, 4 засоби ППО і 28 артсистем противника

Сили оборони за добу ліквідували 470 окупантів, 4 засоби ППО і 28 артсистем противника

08:10 14.09.2023
Сили оборони за добу ліквідували 620 окупантів

Сили оборони за добу ліквідували 620 окупантів

08:18 13.09.2023
Сили оборони за добу ліквідували 590 окупантів і 30 артсистем противника

Сили оборони за добу ліквідували 590 окупантів і 30 артсистем противника

07:54 12.09.2023
Сили оборони за добу ліквідували 550 окупантів і 33 артсистеми противника

Сили оборони за добу ліквідували 550 окупантів і 33 артсистеми противника

09:46 11.09.2023
Сили оборони за добу ліквідували 580 окупантів

Сили оборони за добу ліквідували 580 окупантів

08:18 10.09.2023
Сили оборони за добу ліквідували 490 окупантів

Сили оборони за добу ліквідували 490 окупантів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Немає підтвердження смерті Кадирова, але стан його здоров'я важкий - ГУР Міноборони України

Міноборони про вибухи в Криму: незабаром будуть оприлюднені деталі від ЗСУ та Генштабу

Рада повторно ухвалила закон про відновлення декларування держслужбовців із пропозиціями президента

В "Укренерго" тривають обшуки

Жертвами вчорашнього ракетного удару по Куп'янську стали 8 мирних громадян, зокрема 2 волонтери - Синєгубов

ОСТАННЄ

Верховна контрольна палата Польщі заявила, що 35% українського зерна містять шкідливі речовини

Немає підтвердження смерті Кадирова, але стан його здоров'я важкий - ГУР Міноборони України

У Криму буде створено 40 ТГ у рамках реформи адміністративно-територіального устрою півострова - Ташева

Міноборони про вибухи в Криму: незабаром будуть оприлюднені деталі від ЗСУ та Генштабу

Зеленська отримала у США нагороду Clinton Global Citizen Award за громадянське лідерство

Фінляндія почала будувати авіабазу для американських винищувачів F-35

У Мінреінтеграції обговорили можливість скасування оподаткування грантів міжнародних організацій для ФОП

Рада повторно ухвалила закон про відновлення декларування держслужбовців із пропозиціями президента

Рада відкликала Шуфрича з посади голови комітету з питань свободи слова

В "Укренерго" тривають обшуки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА