РФ здійснює розвідувальні заходи щодо енергетичної інфраструктури України - Юсов

Є інформація про те, що РФ здійснює розвідувальні заходи щодо енергетичної інфраструктури України, є загроза повторення терористичних атак, заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Темпи виробництва ракетного озброєння у ворога не дозволяють їм поповнювати ті запаси, які були. Одна справа плани, інша - як реалізовуються ці плани. На поставлені завдання вони не виходять. Але так, накопичують. Зокрема, є інформація, що ворог проводить і розвідувальні заходи щодо енергетичної інфраструктури, і загроза повторення терористичних атак існує", - сказав Юсов в ефірі телемарафону в середу.

Він наголосив, що Україна до такого сценарію посилено готується.

"На жаль, думати, що держава-терорист відмовиться від практики терористичних ударів, не можемо. І ми маємо серйозно до цього ставитися", - зазначили в ГУР.

Юсов нагадав про наймасованішу атаку росіян торік, коли було випущено 120 ракет, зазначивши, що таких запасів для такої інтенсивності та кількості ударів ворог наразі не має.

"Але це не означає, що вони менш небезпечні або менш руйнівні", - сказав він.

На запитання, чи наближається час, коли можуть розпочатися цілеспрямовані атаки на енергооб'єкти України, Юсов сказав, що "такий сценарій цілком можливий".

"За часом ми не будемо анонсувати або заводити календар. Але, звісно, такий сценарій відпрацьовується", - сказав Юсов.