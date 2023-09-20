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15:31 20.09.2023

Зеленська отримала у США нагороду Clinton Global Citizen Award за громадянське лідерство

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Під час візиту до США для участі в заходах 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН перша леді України Олена Зеленська отримала нагороду Clinton Global Citizen Award, яку вручають за громадянське лідерство.

Як повідомляється на сайті Офісу президента України, ця премія, заснована 2007 року Біллом, Гілларі та Челсі Клінтонами, втілює заклик президента Клінтона до дії, відзначаючи видатних людей, чиє бачення та лідерство стали прикладом для глобальної спільноти.

Зазначається, що ці люди довели, що різні верстви суспільства можуть успішно працювати разом для розроблення рішень, які ведуть до позитивних і довгострокових соціальних змін.

"Для мене велика честь прийняти нагороду, яку отримували видатні особистості світу. Разом із честю це ще й велика відповідальність. Кажуть, лідер – це той, за ким підеш туди, куди сам не пішов би. Я не впевнена, чи можна це застосувати до мене. Однак мені здається, що моє лідерство полягає в тому, щоб дати людям мужність. Я щиро вірю, що лідерство - це відданість справі. Відданість усім, хто довіряє тобі, тому, що ти робиш", - сказала Зеленська, приймаючи нагороду.

Перша леді України зазначила, що розділяє нагороду з усіма українцями.

"Бо сьогодні кожен у моїй країні є відданим лідером. Мати, яка веде дитину до школи, а потім поспішає на роботу після безсонної ночі через повітряну тривогу. Вчитель, який веде урок - часто в бомбосховищі, дистанційно, в небезпеці, але все одно викладає. Рятувальники та лікарі, які поспішають до постраждалих від обстрілів. І мужні чоловіки й жінки, які стоять на передовій, щоб не пустити загарбника до своїх домівок, міст, а також не пустити агресію далі у світ. Це справжні лідери, які взяли на себе відповідальність за своє життя, країну та збереження безпеки у світі. Вони - мої співвітчизники. Дякую їм та від їхнього імені за цю нагороду", - додала дружина президента.

Теги: #сша #нагорода #клінтон #зеленська

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