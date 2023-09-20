Події

11:40 20.09.2023

Українським військовим передано гелікоптер олігарха-втікача Жеваго - ДБР

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Українським військовим передано гелікоптер олігарха-втікача Жеваго - ДБР

З ініціативи Державного бюро розслідувань (ДБР) українським військовослужбовцям передано заарештований гелікоптер колишнього народного депутата-втікача Костянтина Жеваго.

"Заарештований завдяки ДБР гелікоптер екснардепа та акціонера банку АТ "Банк "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго тепер виконуватиме завдання в одній із бойових частин ЗСУ", - повідомляється в телеграм-каналі ДБР у середу.

У бюро нагадують, що гелікоптер було заарештовано в рамках розслідування кримінального провадження в березні 2023 року. "За рішенням військового командування країни для забезпечення виконання бойових завдань однією з частин було здійснено примусове відчуження гелікоптера", - зазначено в повідомленні.

У ньому уточнюється, що це повітряне судно належало підконтрольній колишньому депутату юридичній особі. Жеваго використовував його в особистих цілях під час перебування на території України.

Як повідомлялося, ДБР звинувачує Жеваго і деяких топменеджерів банку "Фінанси та Кредит" в організації механізму розтрати $113 млн і завданні збитків інтересам держави і вкладників банку.

За даними ДБР, на сьогодні накладено арешт на майно підозрюваного та пов'язаних із ним юридичних осіб, зокрема "акції його підприємств на сотні мільйонів гривень, 26 об'єктів нерухомості, 14 майнових комплексів, 21 частину майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень і 10 квартир".

Печерський суд Києва ухвалив рішення про затримання Жеваго наприкінці 2019 року, а в міжнародний розшук його було оголошено влітку 2021-го, хоча адвокати бізнесмена заперечували цей факт.

Жеваго затримали наприкінці минулого року в Куршевелі за запитом ДБР, на короткий час заарештували, а 5 січня його відпустили під заставу EUR1 млн і судовий нагляд до розгляду справи по суті. 30 березня суд у місті Шамбері (Франція) у четвер відхилив запит української сторони про екстрадицію Костянтина Жеваго.

 

Теги: #жеваго #гелікоптер #дбр

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