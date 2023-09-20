Росіяни "Іскандерами" обстріляли село на Донеччині, є поранені та руйнування

Російські війська у вівторок, 19 вересня, атакували село в Донецькій області ракетами "Іскандер", унаслідок ворожої атаки постраждали четверо людей, повідомив Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, 19 вересня близько 15:00 окупаційні війська накрили вогнем с. Петропавлівка Волноваського району. За попередніми даними, вони атакували населений пункт трьома ракетами "Іскандер" і однією - "Х-35", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що внаслідок влучення засобів ураження по одній із вулиць села дістали поранення четверо жителів села. Серед постраждалих родина: 58-річне подружжя та син 30 років. У момент атаки сім'я перебувала у власному будинку, а сусід потрапив під обстріл поблизу їхнього будинку.

Також пошкоджено 6 приватних будинків, гаражі, господарську споруду та ангар.

Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст.438 КК України).