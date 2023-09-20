Зеленський на полях Генасамблеї ООН зустрівся із президентом Євроради

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем на полях 78 сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, повідомила прес-служба глави держави.

Повідомляє, що лідери обговорили стан виконання семи рекомендацій Європейської комісії з членства України в ЄС.

Зеленський також поінформував Мішеля щодо ситуації на полі бою. У цьому контексті сторони наголосили на важливості оборонної підтримки України з боку ЄС.

Також сторони обговорили реалізацію української "формули світу" та підготовку до проведення Глобального саміту світу.