Події

19:49 19.09.2023

За уточненою інформацією вночі ППО знищила 28 із 31 БПЛА Shahed

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За уточненою інформацією вночі ППО знищила 28 із 31 БПЛА Shahed

Згідно з уточненою інформацією, протиповітряна оборона вночі знищила 28 із 31 ворожого БПЛА типу Shahed-136/131 у південних, центральних і західних областях України, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні у вівторок увечері.

Крім цього, унаслідок ракетного удару балістичною ракетою "Іскандер-М" постраждало мирне населення в Кривому Розі Дніпропетровської області.

Загалом за добу ворог завдав 9 ракетних і 67 авіаційних ударів, здійснив 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах.

Також за добу окупанти здійснили артилерійські та мінометні обстріли понад 140 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях.

Противник завдав авіаційних ударів біля Леонівки, Попівки Чернігівської області, Грабовського Сумської області, в районах Іванівки та Куп'янська Харківської області, Білогорівки Луганської області, Спірного, Красногорівки, Вугледара, Урожайного, Старомайорського Донецької області, а також біля Богданівки та Кліщіївки, Авдіївки, Левадного та Малої Токмачки Запорізької області, у районах населених пунктів Веселе, Ольгівка, Львове, Тягинка, Токарівка, Садове Херсонської області.

 

Теги: #обстріли #генштаб_зсу #зведення

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