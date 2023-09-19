Події

18:11 19.09.2023

Залужний і Шаптала узгодили подальші кроки з командувачами бригад ОСУВ "Таврія"

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Залужний і Шаптала узгодили подальші кроки з командувачами бригад ОСУВ "Таврія"

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Шаптала спільно з командувачами бригад оперативно-стратегічного угруповання "Таврія" узгодили послідовність кроків з урахуванням змін оперативної обстановки на фронті.

"Оперативно-стратегічне угруповання військ (ОСУВ) "Таврія". Із начальником Генерального штабу провели спільну роботу з командувачами та командирами бригад оперативно-стратегічного угруповання. Обговорили та узгодили послідовність наших кроків з урахуванням зміни оперативної обстановки на фронті, активності противника та всіх можливих загроз", - написав Залужний у телеграм-каналі у вівторок.

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що "попри шалений опір ворога, наші захисники невпинно та рішуче продовжують вести наступальні дії задля звільнення української території".

 

Теги: #таврія #залужний

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