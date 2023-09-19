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14:24 19.09.2023

Гуманітарний координатор ООН в Україні засудила удар окупантів по Львову

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Гуманітарний координатор ООН в Україні засудила удар окупантів по Львову

Гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун "найрішучішим чином" засуджує російську атаку на Львів, унаслідок якої було зруйновано склад неурядової організації "Карітас-Спес" із 300 тоннами гуманітарної допомоги.

"Найрішучішим чином засуджую російський удар, унаслідок якого сьогодні рано-вранці було зруйновано склад неурядової організації "Карітас-Спес" у Львові, Західна Україна. Життєво важливий гуманітарний об'єкт, у якому перебувало близько 300 тонн гуманітарної допомоги, було спалено вщент", - ідеться в заяві Браун, оприлюдненій на сайті організації у вівторок.

Браун зазначає, що "напади на гуманітарні активи протягом року почастішали і в кінцевому підсумку зачіпають тих, хто страждає від жахливих наслідків війни".

"Гуманітарні працівники, об'єкти та активи перебувають під захистом міжнародного гуманітарного права. Прямі напади або напади невибіркового характеру суворо заборонені. Міжнародне гуманітарне право - це не варіант, це обов'язок, і його необхідно дотримуватися", - наголошується в заяві.

 

Теги: #оон #львів #браун

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