Події

11:57 19.09.2023

Танки M1 Abrams скоро будуть в Україні - глава Пентагону

1 хв читати
Танки M1 Abrams скоро будуть в Україні - глава Пентагону

Міністр оборони США Ллойд Дж. Остін ІІІ, відкриваючи в Німеччині 15 засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн", повідомив, що американські танки М1 Abrams скоро будуть в Україні.

"Я також радий повідомити, що танки M1 Abrams, які Сполучені Штати раніше зобов'язалися передати, скоро прибудуть в Україну", - заявив Остін під час вступного слова.

Він також наголосив на жорстокості триваючої війни РФ в Україні, зауваживши, що атаки Росії "вийшли далеко за межі поля бою і заподіяли незліченних людських страждань".

На сьогодні внаслідок атак РФ на українські порти і зернову інфраструктуру було знищено щонайменше 280 000 тонн зерна.

"Атаки Росії продовжують загрожувати глобальній продовольчій безпеці та створювати ризик виникнення непотрібних гуманітарних криз у всьому світі", - сказав він.

Він нагадав, що союзники передали Україні вже системи Patriot, Iris-T, Hawk, NASAMS, SAMP-T та інші системи ППО, які "продовжуватимуть захищати критично важливу інфраструктуру України, включно з постачанням зерна та енергоносіїв".

Теги: #рамштайн #остін #abrams

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:17 19.09.2023
США і партнери України загалом виділили понад $76 млрд на допомогу обороні - глава Пентагону на відкритті "Рамштайн"

США і партнери України загалом виділили понад $76 млрд на допомогу обороні - глава Пентагону на відкритті "Рамштайн"

12:08 19.09.2023
Голова Пентагону, відкриваючи "Рамштайн": Ми маємо продовжувати докладати всіх зусиль, щоб забезпечити Україну необхідними системами ППО

Голова Пентагону, відкриваючи "Рамштайн": Ми маємо продовжувати докладати всіх зусиль, щоб забезпечити Україну необхідними системами ППО

05:58 15.09.2023
Глава Пентагону проведе засідання у форматі "Рамштайн-15"

Глава Пентагону проведе засідання у форматі "Рамштайн-15"

19:04 20.08.2023
Резніков анонсував зустріч у форматі Рамштайн 17-24 вересня

Резніков анонсував зустріч у форматі Рамштайн 17-24 вересня

01:44 28.07.2023
Перші танки Abrams надійдуть до України у вересні

Перші танки Abrams надійдуть до України у вересні

23:24 18.07.2023
Резніков: "Рамштайн-14" продемонстрував непохитну підтримку України

Резніков: "Рамштайн-14" продемонстрував непохитну підтримку України

18:33 17.07.2023
Наступна зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться 18 липня - Резніков

Наступна зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться 18 липня - Резніков

07:35 26.06.2023
Резніков обговорив із міністром оборони США Остіном останні події в Росії та контрнаступ Сил оборони України

Резніков обговорив із міністром оборони США Остіном останні події в Росії та контрнаступ Сил оборони України

00:34 16.06.2023
Резніков анонсував створення "ІТ-коаліції" в рамках "Рамштайн"

Резніков анонсував створення "ІТ-коаліції" в рамках "Рамштайн"

16:55 15.06.2023
Резніков про підсумки засідання у форматі "Рамштайн": Отримали запевнення від партнерів про початок навчання українських пілотів, будуватимемо "коаліцію винищувачів"

Резніков про підсумки засідання у форматі "Рамштайн": Отримали запевнення від партнерів про початок навчання українських пілотів, будуватимемо "коаліцію винищувачів"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Унаслідок атаки дронів на Львів знищено 15 фур гуманітарної допомоги, зокрема з Ватикану

США і партнери України загалом виділили понад $76 млрд на допомогу обороні - глава Пентагону на відкритті "Рамштайн"

Голова Пентагону, відкриваючи "Рамштайн": Ми маємо продовжувати докладати всіх зусиль, щоб забезпечити Україну необхідними системами ППО

Із порту "Чорноморськ" вийшло судно із зерном - Кубраков

У Львові під завалами складу знайшли тіло загиблого внаслідок ранкової атаки БпЛА - Садовий

ОСТАННЄ

Єврокомісія пропонує Раді продовжити дію тимчасового захисту для українців ще на один рік

Данія з країнами-партнерами передасть Україні ще 45 танків - ЗМІ

Норвегія передає Україні велику партію гусеничних вантажівок

Унаслідок атаки дронів на Львів знищено 15 фур гуманітарної допомоги, зокрема з Ватикану

Нардепи пропонують ВР удосконалити порядок опрацювання та використання даних у держреєстрах для військового обліку та набуття статусу УБД під час війни

Стефанчук: У військових має бути дещо інший режим декларування, що враховано в президентському вето на закон про його відновлення

Унаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено будівлю Херсонської обласної психлікарні, люди не постраждали - ОВА

У Мелітополі чути вибухи - мер

Унаслідок обстрілу Херсона загинув поліцейський, двоє цивільних дістали важкі поранення, загорілося складське приміщення

Окупанти обстріляли 9 населених пунктів Донецької області за добу, 2 мирних жителів загинули - МВС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА