Події

10:51 19.09.2023

Окупанти обстріляли 9 населених пунктів Донецької області за добу, 2 мирних жителів загинули - МВС

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Двоє мирних жителів Донецької області загинули, ще троє дістали поранень унаслідок обстрілу з боку російських окупантів за минулу добу, повідомляють у телеграм-каналі Міністерства внутрішніх справ України.

"Протягом доби росія здійснила 19 обстрілів цивільного населення. Армія рф випустила снаряди по дев'яти населених пунктах: містах Авдіївка, Курахове, Часів Яр, смт Курдюмівка, Очеретине, Північне, селах Дружба, Ласточкине, Торське. Окупанти вбили двох людей, ще трьох поранили. Поліція Донбасу зафіксувала наслідки ворожих ударів", - ідеться в повідомленні.

Після опівночі окупанти вдарили чотирма ракетами С-300 по Слов'янську. У місті пошкоджено навчальний заклад, гуртожиток, приватний будинок. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Близько 1 години ночі російські війська "Смерчами" накрили село Богатир, поранили людину. Снаряди влучили в приватний будинок і господарську споруду.

 

Теги: #обстріли #донецька_область

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