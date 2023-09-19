Події

07:54 19.09.2023

Уночі ворог обстріляв Кривий Ріг, Нікополь і Марганецьку громаду, є постраждалий

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Уночі ворог обстріляв Кривий Ріг, Нікополь і Марганецьку громаду, є постраждалий

У ніч проти вівторка окупаційні війська двічі обстріляли Нікополь, Марганецьку громаду, а також Кривий Ріг, унаслідок обстрілу є поранений мирний житель, про це повідомляє в телеграмі голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Поранено 71-річного чоловіка. Він перебуває в лікарні, у стані середньої тяжкості. Пошкоджено шість приватних будинків, господарську споруду та гараж. Пошкоджено лінії електропередачі і газопровід. Уночі вибух прогримів у Кривому Розі. Через влучання зайнялася багатоповерхова будівля. Пожежу загасили. Вибуховою хвилею пошкоджено фасади трьох багатоповерхових будинків. Уже вранці над областю наші захисники збили ворожий БПЛА", написав він.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

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