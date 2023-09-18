До Києва знову прибув сенатор Марк Келлі - посол

До столиці з візитом знову прибув сенатор США від штату Аризона Марк Келлі (Демократична партія), повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Для нас велика честь знову привітати сенатора Марка Келлі від штату Аризона у Києві. Він повернувся, щоб на власні очі побачити, як американська військова допомога допомагає українцям захищати свою країну та свій народ. Сенатор Келлі вже давно підтримує наших військових та ветеранів. Його візит підкреслює нашу непохитну підтримку України", - написала Брінк у соцмережі Х (раніше "Твіттер").

Марк Келлі вже відвідував Київ 12 квітня 2023 року у складі двопартійної делегації Сенату Конгресу США.