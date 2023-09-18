Події

19:06 18.09.2023

Зеленський привітав українців - переможців "Ігор нескорених"

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Зеленський привітав українців - переможців "Ігор нескорених"

Президент України Володимир Зеленський привітав українців - переможців "Ігор нескорених".

"Я щиро вітаю всіх вас із поверненням на рідну землю, з поверненням і з перемогами, з відмінними результатами. Цього року на "Іграх нескорених" наша збірна виборола медалі в багатьох дисциплінах. 34 медалі різного ґатунку, де золото, срібло і бронза доводять непохитність українського духу і міцність вашого характеру, який сильніший за будь-які обставини", - сказав він у відеозверненні, розміщеному в понеділок у телеграм-каналі.

"Ви для всіх - приклад надволі, і це надихає, це заряджає, це показує всьому світові, а Україні дає змогу знати й не забувати, що з "нескорених" народжуються нації, і завдяки "нескореним" нації витримують і перемагають", - сказав Зеленський.

 

Теги: #спорт #ветерани #привітання #зеленський

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