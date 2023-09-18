Події

17:01 18.09.2023

Сирський: Запеклі бої в районі Бахмута тривають, ворог безуспішно намагається повернути втрачені позиції

2 хв читати
Сирський: Запеклі бої в районі Бахмута тривають, ворог безуспішно намагається повернути втрачені позиції

Сили оборони в боях на бахмутському напрямку розбили 72 окрему мотострілецьку бригаду, 31 і 83 окремі десантно-штурмові бригади Збройних сил РФ - одні з найбільш підготовлених і професійних частин Збройних сил Російської Федерації, повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

"Загальна ситуація на східному напрямку залишається складною. Ворог не полишає своїх намірів щодо відновлення наступальних дій на куп'янському та лиманському напрямках, до яких здійснює активну підготовку", - наводить слова Сирського Military Media Center.

Як зазначає Сирський, запеклі бої в районі Бахмута тривають. "Після втрати минулого тижня населених пунктів Андріївки та Кліщіївки, ворог проводить численні контратаки з різних напрямків, безуспішно намагаючись повернути втрачені позиції. Адже ці, невеликі, на перший погляд, населені пункти, були важливими елементами оборонного рубежу ворога, який простягнувся від Бахмута до Горлівки".

Сирський інформував, що "в результаті успішних дій наших військ було пробито лінію оборони ворога, яку він намагався закрити, кидаючи в бій усі наявні резерви". За даними командувача Сухопутних військ ЗСУ, у боях на бахмутському напрямку були розбиті та "повністю втратили боєздатність одні з найбільш підготовлених і найкращих частин ворога - 72 окрема мотострілецька бригада, 31 і 83 окремі десантно-штурмові бригади".

"Звісно, ми продовжуємо рух вперед. Це лише ще один черговий крок на шляху до повного звільнення наших територій. Для організації виконання наших завдань провів робочу зустріч з командирами бригад, які зараз знаходяться в цьому районі", - повідомив Сирський. За його словами, під час цієї зустрічі було заслухано висновки за оцінкою ситуації, визначено низку проблемних питань, більшість із яких було вирішено на місці, уточнено завдання на подальші дії.

"Впевнений - наші плани зі звільнення держави від окупантів будуть неодмінно реалізовані. Ворог буде розбитий і синьо-жовті стяги знову майорітимуть на наших кордонах", - підсумував Сирський.

 

Теги: #війна #сирський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:33 18.09.2023
Путін хоче посилити нестабільність у США та Європі - Зеленський

Путін хоче посилити нестабільність у США та Європі - Зеленський

02:24 18.09.2023
Президент Фінляндії застерігає європейських лідерів про ризики ескалації війни в Україні

Президент Фінляндії застерігає європейських лідерів про ризики ескалації війни в Україні

00:19 18.09.2023
Столтенберг закликав готуватися до "довгої війни в Україні" - ЗМІ

Столтенберг закликав готуватися до "довгої війни в Україні" - ЗМІ

14:52 17.09.2023
Жертвами збройної агресії РФ стали 504 українські дитини - Офіс генпрокурора

Жертвами збройної агресії РФ стали 504 українські дитини - Офіс генпрокурора

07:05 17.09.2023
Росія витратила на війну проти України понад $167 млрд

Росія витратила на війну проти України понад $167 млрд

20:15 16.09.2023
Адмірал НАТО: "Росія втрачає все більше позицій" і змушена звертатися до "ненадійних гравців"

Адмірал НАТО: "Росія втрачає все більше позицій" і змушена звертатися до "ненадійних гравців"

19:09 16.09.2023
Північнокорейська зброя для Росії, ймовірно, не матиме великого значення у війні в Україні - Міллі

Північнокорейська зброя для Росії, ймовірно, не матиме великого значення у війні в Україні - Міллі

19:02 16.09.2023
Маляр: Сили оборони мають успіх на сході поблизу Кліщіївки та на півдні - біля Вербового і Новопрокопівки Запорізької області

Маляр: Сили оборони мають успіх на сході поблизу Кліщіївки та на півдні - біля Вербового і Новопрокопівки Запорізької області

12:40 16.09.2023
Єрмак: захист довкілля, як і інші аспекти української Формули миру, потребує спільного бачення та зусиль

Єрмак: захист довкілля, як і інші аспекти української Формули миру, потребує спільного бачення та зусиль

09:57 15.09.2023
3ОШБр підтвердила звільнення Авдіївки: 72 ОМСБр РФ розгромлено

3ОШБр підтвердила звільнення Авдіївки: 72 ОМСБр РФ розгромлено

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Документальний фільм "20 днів у Маріуполі" висунуто на премію "Оскар" від України

Якби НАТО справді було зацікавлене в перемозі України, то вже надало б все необхідне озброєння - спецагент військової контррозвідки США у відставці

Поліція відкрила справу за фактом смерті ексголови Херсонської обладміністрації Лагути

Кабмін звільнив шістьох заступників міністра оборони та держсекретаря відомства

Польща будує одну з найсильніших армій у Європі - президент Дуда

ОСТАННЄ

В Україні планують запустити на держрівні банк українських шрифтів - Карандєєв

Документальний фільм "20 днів у Маріуполі" висунуто на премію "Оскар" від України

Тегеран повідомляє про переведення 6 млрд євро, які належать йому, з Південної Кореї до Катару в рамках угоди зі США

Мінкультури закликає підтримати законопроєкт про підтримку розповсюджувачів видавничої продукції та сертифікати на придбання книжок

Південна Корея відправить в Україну два сухопутні тральщики - ЗМІ

Якби НАТО справді було зацікавлене в перемозі України, то вже надало б все необхідне озброєння - спецагент військової контррозвідки США у відставці

"Епіцентр" відновив зруйновану окупантами школу фонду "Реал Мадрид" в Ірпені

Зеленський зустрінеться з Дудою 19 вересня в Нью-Йорку - ЗМІ

Поліція відкрила справу за фактом смерті ексголови Херсонської обладміністрації Лагути

Антикорупційний комітет Ради підтримав вето Зеленського на закон про відновлення декларування для держслужбовців

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА