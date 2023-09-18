Сирський: Запеклі бої в районі Бахмута тривають, ворог безуспішно намагається повернути втрачені позиції

Сили оборони в боях на бахмутському напрямку розбили 72 окрему мотострілецьку бригаду, 31 і 83 окремі десантно-штурмові бригади Збройних сил РФ - одні з найбільш підготовлених і професійних частин Збройних сил Російської Федерації, повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

"Загальна ситуація на східному напрямку залишається складною. Ворог не полишає своїх намірів щодо відновлення наступальних дій на куп'янському та лиманському напрямках, до яких здійснює активну підготовку", - наводить слова Сирського Military Media Center.

Як зазначає Сирський, запеклі бої в районі Бахмута тривають. "Після втрати минулого тижня населених пунктів Андріївки та Кліщіївки, ворог проводить численні контратаки з різних напрямків, безуспішно намагаючись повернути втрачені позиції. Адже ці, невеликі, на перший погляд, населені пункти, були важливими елементами оборонного рубежу ворога, який простягнувся від Бахмута до Горлівки".

Сирський інформував, що "в результаті успішних дій наших військ було пробито лінію оборони ворога, яку він намагався закрити, кидаючи в бій усі наявні резерви". За даними командувача Сухопутних військ ЗСУ, у боях на бахмутському напрямку були розбиті та "повністю втратили боєздатність одні з найбільш підготовлених і найкращих частин ворога - 72 окрема мотострілецька бригада, 31 і 83 окремі десантно-штурмові бригади".

"Звісно, ми продовжуємо рух вперед. Це лише ще один черговий крок на шляху до повного звільнення наших територій. Для організації виконання наших завдань провів робочу зустріч з командирами бригад, які зараз знаходяться в цьому районі", - повідомив Сирський. За його словами, під час цієї зустрічі було заслухано висновки за оцінкою ситуації, визначено низку проблемних питань, більшість із яких було вирішено на місці, уточнено завдання на подальші дії.

"Впевнений - наші плани зі звільнення держави від окупантів будуть неодмінно реалізовані. Ворог буде розбитий і синьо-жовті стяги знову майорітимуть на наших кордонах", - підсумував Сирський.