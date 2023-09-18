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13:37 18.09.2023

Поліція відкрила справу за фактом смерті ексголови Херсонської обладміністрації Лагути

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Поліція відкрила справу за фактом смерті ексголови Херсонської обладміністрації Лагути

Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за фактом смерті ексголови Херсонської обласної військової адміністрації Геннадія Лагути, повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" речниця Головного управління Національної поліції в Києві Юлія Гірдвіліс.

"13 вересня в поліцію звернулася дружина з інформацією про зникнення чоловіка. 16 вересня його знайшли мертвим біля гаражів", - розповіла речниця столичної поліції.

Вона поінформувала, що за фактом смерті Лагути Солом'янське райуправління поліції Києва відкрило кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з позначкою "самогубство".

Як повідомлялося, Зеленський призначив Лагуту на посаду голови обладміністрації 27 жовтня 2021 року. Раніше він обіймав посаду заступника голови обладміністрації. 9 липня 2022 року указом Зеленського Лагуту було звільнено з посади.

3 лютого 2023 року Служба безпеки України повідомила Лагуті про підозру в шахрайстві та підробленні документів.

Інформація про смерть ексголови обладміністрації з'явилася 17 вересня. Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань висловив упевненість, що Лагута покінчив життя самогубством. "Я не вірю, що Лагуту вбили, але вірю, що через тиск і залякування його довели до такого стану відчаю", - написав він у фейсбуці.

Теги: #смерть #лагута

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