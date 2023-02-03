Події

18:08 03.02.2023

Ексголова Херсонської ОВА Лагута привласнив собі автомобіль, наданий йому у тимчасове користування, - СБУ

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Ексголова Херсонської ОВА Лагута привласнив собі автомобіль, наданий йому у тимчасове користування, - СБУ

Служба безпеки України повідомила про підозру в шахрайстві та підробленні документів ексголові Херсонської обласної військової адміністрації Геннадію Лагуті.

"За матеріалами Служби безпеки України підозру отримав колишній очільник Херсонської обласної адміністрації, який обіймав цю посаду з жовтня 2021 року до липня 2022 року", - повідомляє СБУ у телеграм-каналі у п'ятницю.

За інформацією української спецслужби, підозру ексголові ОВА пред'явлено за ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут або використання підроблених документів, печаток, штампів), ч. 4 ст. 190 (шахрайство).

Санкція статей передбачає позбавлення волі на строк до дванадцяти років із конфіскацією майна.

"Один із епізодів, який наразі розслідує українська спецслужба, стосується незаконного заволодіння майном. Зокрема, колишній посадовець привласнив автомобіль, який під час повномасштабного вторгнення йому надали у тимчасове безоплатне користування", - зазначається у повідомленні.

За матеріалами слідства, навесні 2022 року чиновник сам звернувся до місцевої підприємниці з проханням надати йому позашляховик у безоплатне користування "для службових цілей".

"З патріотичних мотивів, маючи бажання допомогти, жінка погодилася виділити йому транспортний засіб. Втім у липні 2022 року посадовець скористався її відсутністю в Україні та вирішив приватизувати автомобіль через приватного нотаріуса", - йдеться у повідомленні СБУ.

Таким чином, чиновник отримав від нотаріуса довіреність, яка уповноважила його розпоряджатися цим авто (зокрема продати, передати в оренду на умовах на власний розсуд).

"Далі чиновник "продав" цей автомобіль своєму підлеглому - керівнику патронатної служби Херсонської ОВА, а наступного дня той "перепродав" його своєму керівнику назад", - інформують у СБУ.

Наразі на транспортний засіб накладено арешт.

Під час експертизи встановлено, що на "нотаріальній довіреності" поставлено підроблений підпис підприємця.

Досудове розслідування та встановлення інших можливих фактів протиправної діяльності продовжується.

Заходи щодо розкриття схеми проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва прокуратури.

У повідомленні не зазначається ім'я підозрюваного, проте агентству "Інтерфакс-Україна" стало відомо, що йдеться про Геннадія Лагуту.

 

Теги: #сбу #авто #лагута

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