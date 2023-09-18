Події

10:21 18.09.2023

Польща будує одну з найсильніших армій у Європі - президент Дуда

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Польща будує одну з найсильніших армій у Європі - президент Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що країна будує другу або третю за силою армію в Європі.

"Коли ми говоримо, що Польща матиме, мабуть, другу за силою армію в Європі, - то, я вважаю, що завдяки рішенням, які ми сьогодні ухвалюємо, Польща матиме другу або, можливо, третю армію в Європі", - сказав Дуда, виступаючи в неділю перед польською громадою в Нью-Йорку (його слова наводить агентство PAP).

"Ми робимо це для того, щоб польським солдатам не довелося воювати", - наголосив президент.

"Ми показуємо, що Польща - це не лише країна, яка бере, яка отримує різні форми підтримки, включно з військовою, але країна, яка також пропонує безпеку. (...) Ми робимо багато для того, щоб наші союзники знали, що Польща - серйозна країна і союзник, на якого треба зважати", - додав Дуда.

Теги: #польща #армія #дуда

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