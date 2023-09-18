Окупанти обстріляли два райони Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

У ніч на понеділок, близько опівночі, російські окупаційні війська обстріляли Вовчанськ, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Пошкоджено будинок і господарську споруду. Без постраждалих", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що минулої доби ворожих обстрілів зазнали населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів області. Зокрема, у с. Петропавлівка ворожим обстрілом було пошкоджено вантажний кран. У с. Подоли пошкоджено приватний житловий будинок. Унаслідок обстрілу м. Куп'янськ пошкоджено 2 житлових будинки, господарські будівлі, сталася пожежа.

За добу постраждалих серед мирного населення не зафіксовано.