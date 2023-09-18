Уночі росіяни чотири рази обстріляли Нікопольський район, пошкоджено приватні будинки, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у понеділок уранці.

"Цієї ночі агресор продовжив знущатися над Нікопольщиною. Обстріляв район чотири рази. З важкої артилерії гатив по Нікополю, Мирівській та Марганецькій громадах. Пошкоджено комунальне підприємство. Одну господарську споруду знищено, 6 - понівечено. Побиті й 5 приватних будинків. А ще - сонячні панелі", - написав він у своєму телеграм-каналі.

"Люди, на щастя, цілі", - додав Лисак.

Інші наслідки атак уточнюються.

Також під ранок над областю збили 2 крилаті ракети, повідомив голова ОВА.