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00:19 18.09.2023

Столтенберг закликав готуватися до "довгої війни в Україні" - ЗМІ

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Столтенберг закликав готуватися до "довгої війни в Україні" - ЗМІ


Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що західні країни повинні бути готові до того, що війна в Україні буде тривалою, повідомляє DW з посиланням на німецькі ЗМІ.
В інтерв'ю медіагрупі Funke Столтенберг наголосив, що швидкого закінчення війни в Україні не буде. "Більшість воєн тривають довше, ніж очікувалося, коли вони тільки починаються", - зазначив він.
"Ми всі бажаємо якнайшвидшого миру. Але водночас ми маємо визнати: якщо президент Зеленський і українці припинять воювати, їхньої країни більше не буде", - сказав Столтенберг.
"Якщо президент Путін і Росія складуть зброю, у нас буде мир", - зазначив глава НАТО.
Столтенберг також висловив упевненість у тому, що Україна в якийсь момент вступить до альянсу. "Немає жодних сумнівів у тому, що Україна в кінцевому підсумку буде в НАТО".
Як повідомлялося, під час саміту НАТО, який проходив у Вільнюсі в липні, генсек заявив, що ухвалені на саміті рішення - "це найсильніші меседжі щодо членства України, які коли-небудь зробив Альянс".
При цьому Столтенберг констатував: "Найголовніше, щоб війна закінчилася, тому найголовніше завдання зараз - продовжувати постачати озброєння".

Теги: #нато #україна #війна #столтенберг

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