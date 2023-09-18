Столтенберг закликав готуватися до "довгої війни в Україні" - ЗМІ



Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що західні країни повинні бути готові до того, що війна в Україні буде тривалою, повідомляє DW з посиланням на німецькі ЗМІ.

В інтерв'ю медіагрупі Funke Столтенберг наголосив, що швидкого закінчення війни в Україні не буде. "Більшість воєн тривають довше, ніж очікувалося, коли вони тільки починаються", - зазначив він.

"Ми всі бажаємо якнайшвидшого миру. Але водночас ми маємо визнати: якщо президент Зеленський і українці припинять воювати, їхньої країни більше не буде", - сказав Столтенберг.

"Якщо президент Путін і Росія складуть зброю, у нас буде мир", - зазначив глава НАТО.

Столтенберг також висловив упевненість у тому, що Україна в якийсь момент вступить до альянсу. "Немає жодних сумнівів у тому, що Україна в кінцевому підсумку буде в НАТО".

Як повідомлялося, під час саміту НАТО, який проходив у Вільнюсі в липні, генсек заявив, що ухвалені на саміті рішення - "це найсильніші меседжі щодо членства України, які коли-небудь зробив Альянс".

При цьому Столтенберг констатував: "Найголовніше, щоб війна закінчилася, тому найголовніше завдання зараз - продовжувати постачати озброєння".