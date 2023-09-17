Події

20:04 17.09.2023

ЗС України за добу завдали ударів по дев’яти місцях скупчення окупантів, дев’яти ворожих артсистемах і складу боєприпасів

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ЗС України за добу завдали ударів по дев’яти місцях скупчення окупантів, дев’яти ворожих артсистемах і складу боєприпасів

Авіація Сил оборони України завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки російських окупантів протягом минулої доби.

Про це повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Підрозділи ракетних військ вразили за добу два ворожі зенітно-ракетні комплекси, дев'ять артилерійських засобів російських окупантів, один склад боєприпасів і станцію радіоелектронної боротьби противника.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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