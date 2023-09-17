Події

19:50 17.09.2023

ЗС України продовжують контрнаступ на бахмутському та мелітопольському напрямках і відбили атаки окупантів на трьох інших

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ЗС України продовжують контрнаступ на бахмутському та мелітопольському напрямках і відбили атаки окупантів на трьох інших

Сили оборони України успішно відбили атаки російських окупантів на бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках у Донецькій області в неділю, водночас продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на бахмутському напрямку і звільняють окуповані території.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулося 25 бойових зіткнень.

"На Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили 5 атак противника в районі Кліщіївки та Білої Гори Донецької області... На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки Донецької області... На Мар'їнському напрямку протягом доби наші захисники успішно відбили приблизно 10 атак ворога в районі Мар'їнки", - ідеться у зведенні.

На лиманському напрямку, за даними Генштабу, окупанти в неділю наступальних (штурмових) дій не вели.

На волинському та поліському напрямках на півночі України оперативна обстановка без істотних змін. На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів із території РФ.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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