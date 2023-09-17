Окупанти чотири рази атакували Нікопольський район у неділю, без жертв

Чотири атаки з боку російських окупантів із застосуванням артилерії та ударних безпілотних літальних апаратів пережив Нікопольський район Дніпропетровської області в неділю, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"На районний центр і Марганецьку громаду російські загарбники спрямували три дрони-камікадзе. По Мирівській - стріляли з важкої артилерії. Населені пункти обстежують фахівці... На щастя, обійшлося без постраждалих серед мешканців", - написав Лисак у телеграмі.