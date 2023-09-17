США і Данія проведуть навчання в Балтійському морі

Військово-морські сили США в Європі та збройні сили Данії проведуть спільні навчання в Балтійському морі з використанням сучасної ракетної установки SM-6, повідомляє сайт 6 флоту США.

"Демонструючи постійну прихильність трансатлантичній безпеці та сумісності оборони, Військово-морські сили США в Європі спільно з Силами оборони Данії проведуть передові навчання із захисту конвоїв із використанням сучасної модульної ракетної пускової установки SM-6", - ідеться в заяві.

Навчання розпочнуться 18 вересня в Борнхольмі (Данія), а їхньою метою буде поліпшення навичок захисту конвоїв.

Зазначається, що, проводячи ці операції з території Данії, США підтверджують стратегічну важливість цієї країни як ключового союзника в забезпеченні регіональної стабільності. "Ці навчання ще більше зміцнюють міцне оборонне партнерство між США і Данією, наголошуючи на нашій спільній прихильності цілям взаємної безпеки і спільним зусиллям у сфері оборони", - йдеться в тексті.

Ракетна система SM-6 може перехоплювати повітряні загрози, включно з балістичними ракетами на фінальній фазі польоту. Крім цього, вона здатна до високоточного ураження стаціонарних і рухомих морських і наземних цілей.