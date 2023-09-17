Події

07:46 17.09.2023

ЗС України відбили 13 атак росіян поблизу Кліщіївки, за добу 30 бойових зіткнень

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ЗС України відбили 13 атак росіян поблизу Кліщіївки, за добу 30 бойових зіткнень

ЗСУ продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на мелітопольському напрямку та наступальних дій на бахмутському напрямку, за добу відбулося понад 30 бойових зіткнень, неподалік Кліщіївки Донецької області захисники відбили 13 атак росіян.

"За минулу добу відбулося понад 30 бойових зіткнень", - йдеться в ранковому недільному зведенні Генерального штабу.

Як інформують у Генштабі, у зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" на бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили 13 атак противника біля Кліщіївки Донецької області. Противник безуспішно намагався прорвати оборону ЗСУ в районах Курдюмівки та Андріївки Донецької області. За результатами ведення наступальних (штурмових) дій Сили оборони досягають успіху поблизу Кліщіївки Донецької області, витісняють противника із займаних позицій.

Водночас на сіверському та слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону. Проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки, збільшує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Білгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на мар'їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у Мар'їнки Донецької області. Тут минулої доби ворог здійснив 11 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Крім того, всі атаки ворога в районах Сєверного, Рівнопілля Донецької області та Новодарівки Запорізької області завершилися для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці. Водночас на авдіївському, мар'їнському та шахтарському напрямках сили оборони утримують ініціативу, тиснуть на ворога, проводять штурмові дії.

На мелітопольському напрямку ЗСУ продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку українські захисники продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади забезпечення та завдавати успішного ураження по тилах противника.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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