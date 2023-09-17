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04:09 17.09.2023

Знищення Чорноморського флоту може прискорити пошук Росією виходу з війни

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Знищення Чорноморського флоту може прискорити пошук Росією виходу з війни

Повна або часткова ліквідація Чорноморського флоту РФ могла б значно прискорити пошук країною-агресором виходу з війни, переконаний секретар Ради національної оборони України Олексій Данилов.

"Наприклад, повна або часткова ліквідація російського військового чорноморського флоту, що є вирішуваним завданням, повинна значно прискорити процеси на росії пошуку виходу з розв'язаної війни. Це могла б бути хороша демонстрація відсутності можливостей у російської армії адекватної протидії західним технологіям, що малювало б подальших подій", - сказано у колонці Данилова на сайті "Української правди".

За його словами, нещодавно 10 пунктів "Формули миру" президента України Володимира Зеленського та механізми її імплементації стали предметом обговорення на зустрічі із представниками дипломатичного корпусу.

"У цьому плані особливе значення має пункт Формули миру, що передбачає виведення всіх російських військ та збройних формувань з території України, відновлення повного контролю над усіма ділянками українського державного кордону. Пункт, безумовно, є ключовим елементом усієї української ініціативи, без якого вся конструкція виявляється На мою глибоке переконання, у цієї проблеми є лише одне ефективне рішення – деокупація українських земель військовим шляхом.Іншої мови, ніж мова сили та зброї, Росія та її управлінська кліка не розуміють.Тому Формула світу – це формула зброї. отримає достатньо сучасної зброї, тим швидше ми повернемо світ, який буде безпечнішим для Європи та світу", - переконаний секретар РНБО.

На його думку, практика дозування у наданні Україні військової допомоги через побоювання, щоб не викликати роздратування Путіна і не провокувати Росію до подальшої ескалації, є хибною в основі.

"Відмова чи зволікання з передачею українським Збройним силам сучасного озброєння – це пряме заохочення Кремля до подальшої війни, а не навпаки. Чим буде переконливішою для Росії перевага західної зброї в руках українців на суші, морі, у повітрі, тим ближчими будуть досягнення наших стратегічних цілей , які збігаються з цілями та цінностями демократичного світу", - наголосив Данилов.

Теги: #рф #флот #україна #данилов

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