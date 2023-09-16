Адмірал НАТО: "Росія втрачає все більше позицій" і змушена звертатися до "ненадійних гравців"

Проблеми на полі бою і в економіці ще більше віддають Росію в руки "ненадійних гравців", але Москва готова змусити свій народ страждати ще більше, вважає адмірал НАТО Роб Бауер.

Як повідомляє телеканал n-tv (Німеччина), про це він заявив в Осло на щорічній конференції НАТО на рівні керівників оборони (начальників генштабів) країн Альянсу.

За словами Бауера, Росія стає дедалі залежнішою від "ненадійних гравців" через західні санкції та дипломатичний тиск. Російські збройні сили втрачають дедалі більше позицій, і вся Росія страждає від наслідків економічних санкцій і дипломатичної ізоляції, заявив Бауер на конференції.

"Росія змушена співпрацювати з ненадійними гравцями і стає дедалі залежнішою", сказав Бауер, якого цитує n-tv.

Як зазначає n-tv, "Бауер не назвав конкретних гравців, від яких залежить Росія. Президент Росії Володимир Путін нещодавно зустрівся з диктатором Північної Кореї Кім Чен Ином. Путін також має багато контактів з іншими суперечливими правителями, такими як президент Білорусі Олександр Лукашенко. Незабаром після Кім Чен Ина він також прибув на зустріч у РФ - сьому цього року. Білорусь уже давно вважається найближчим союзником Росії у війні проти України".

Бауер також заявив, що російське керівництво вірить, що воно витримає рішучість українського народу і його союзників. "Росія готувалася до конфронтації протягом багатьох років і готова піддати свій народ і свою економіку нескінченним позбавленням", - сказав Бауер.

В Осло (Норвегія) 15-17 вересня проводиться щорічна конференція НАТО на рівні керівників оборони (начальників генштабів) країн Альянсу.