Події

20:08 16.09.2023

Окупанти завдали 50 авіаударів по Україні за добу

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Окупанти завдали 50 авіаударів по Україні за добу

Російські окупанти завдали 50 авіаційних і вісім ракетних ударів по території України протягом доби, здійснили 22 обстріли позицій українських військ і населених пунктів із реактивних систем залпового вогню, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 суботи, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

"Також від цинічних ракетних ударів постраждало мирне населення міста Харків. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали понад 15 приватних житлових будинків, зруйновано ліцей та іншу цивільну інфраструктуру", - зазначено у зведенні.

Противник завдав авіаударів біля Степка Сумської області, Малої Вовчі, Плетенівки, а також неподалік Синьківки та Копанки Харківської області, атак зазнали райони населених пунктів Новоєгорівка та Невське Луганської області, Серебрянка, Авдіївка, Сіверськ, Спірне та Старомайорське Донецької області, також противник завдав удару біля Кліщіївки та Красногорівки на Донеччині, Світлої Долини, Малої Токмачки, Оріхова та Роботиного Запорізької області та в районах населених пунктів Берислав та Львове Херсонської області.

Під артилерійськими та мінометними обстрілами опинилися понад 115 населених пунктів Чернігівської, Сумської Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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