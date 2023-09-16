Окупанти знищили кілька сотень підробок військової техніки виробництва "Метінвесту"

Російські окупанти були введені в оману і знищили кілька сотень підробок військової техніки виробництва гірничо-металургійної групи "Метінвест" у рамках ініціативи "Сталевий Фронт Ріната Ахметова".

Як повідомляється в матеріалі провідного американського телеканалу CNN, кореспондент якого побував у секретному місці, де фахівці "Метінвесту" виготовляють інженерні споруди - макети, що допомагають обманювати агресора, на цей момент "знищено вже кілька сотень, і компанія намагається задовольнити попит армії на нові макети".

Водночас наголошується, що "Метінвест" виробляє якісні приманки - вони надзвичайно успішні: сотні вже стали мішенню для російських військ майже одразу після їхнього встановлення. Серед макетів - гаубиці Д-20, гаубиці M777 американського виробництва, мортири (артилерійські системи), радари ППО та інше озброєння.

У "Метінвесті" зазначили, що мета створення макетів подвійна: врятувати життя українських військових і змусити росіян витрачати дуже дорогі безпілотники-камікадзе, снаряди і ракети на знищення моделей.

У групі пояснюють, що справжнім випробуванням, а також мірилом успіху кожної з приманок, є те, наскільки довго вона залишається на полі бою. Якщо якась модель виживає занадто довго, дизайнери макетів у компанії повертаються до креслярської дошки. У результаті каталог фальшивої зброї компанії стає разюче великим і різноманітним.

"Ми рахуємо не кількість виготовлених приманок, а кількість знищених, і це для нас головне. Чим швидше наші макети будуть знищені, тим краще для нас", - наголосив представник компанії.

Як повідомлялося, "Метінвест" налагодив виробництво інженерних конструкцій, що повністю повторюють зовнішній вигляд радіолокаційних станцій і артилерійських знарядь. Ці макети вводять агресора в оману і змушують його використовувати дорогі високоточні боєприпаси для знищення цих інженерних споруд замість техніки Сил оборони України.

Конкретні моделі інженерних споруд виробляються в тісній взаємодії з фахівцями ЗСУ, орієнтуючись на потреби фронту. Зовнішній вигляд макетів не відрізняється від справжньої техніки. Для досягнення такої точності інженерний персонал групи "Метінвест" дослідив усі фізичні параметри реального військового обладнання за інформацією з відкритих джерел і створив його ескізні проєкти, відтворюючи всі тонкощі обладнання. До того ж моделі постійно вдосконалюються.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Підприємства групи розташовані здебільшого в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно керують ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".