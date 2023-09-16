Події

14:31 16.09.2023

Окупанти знищили кілька сотень підробок військової техніки виробництва "Метінвесту"

2 хв читати
Окупанти знищили кілька сотень підробок військової техніки виробництва "Метінвесту"

 Російські окупанти були введені в оману і знищили кілька сотень підробок військової техніки виробництва гірничо-металургійної групи "Метінвест" у рамках ініціативи "Сталевий Фронт Ріната Ахметова".

Як повідомляється в матеріалі провідного американського телеканалу CNN, кореспондент якого побував у секретному місці, де фахівці "Метінвесту" виготовляють інженерні споруди - макети, що допомагають обманювати агресора, на цей момент "знищено вже кілька сотень, і компанія намагається задовольнити попит армії на нові макети".

Водночас наголошується, що "Метінвест" виробляє якісні приманки - вони надзвичайно успішні: сотні вже стали мішенню для російських військ майже одразу після їхнього встановлення. Серед макетів - гаубиці Д-20, гаубиці M777 американського виробництва, мортири (артилерійські системи), радари ППО та інше озброєння.

У "Метінвесті" зазначили, що мета створення макетів подвійна: врятувати життя українських військових і змусити росіян витрачати дуже дорогі безпілотники-камікадзе, снаряди і ракети на знищення моделей.

У групі пояснюють, що справжнім випробуванням, а також мірилом успіху кожної з приманок, є те, наскільки довго вона залишається на полі бою. Якщо якась модель виживає занадто довго, дизайнери макетів у компанії повертаються до креслярської дошки. У результаті каталог фальшивої зброї компанії стає разюче великим і різноманітним.

"Ми рахуємо не кількість виготовлених приманок, а кількість знищених, і це для нас головне. Чим швидше наші макети будуть знищені, тим краще для нас", - наголосив представник компанії.

Як повідомлялося, "Метінвест" налагодив виробництво інженерних конструкцій, що повністю повторюють зовнішній вигляд радіолокаційних станцій і артилерійських знарядь. Ці макети вводять агресора в оману і змушують його використовувати дорогі високоточні боєприпаси для знищення цих інженерних споруд замість техніки Сил оборони України.

Конкретні моделі інженерних споруд виробляються в тісній взаємодії з фахівцями ЗСУ, орієнтуючись на потреби фронту. Зовнішній вигляд макетів не відрізняється від справжньої техніки. Для досягнення такої точності інженерний персонал групи "Метінвест" дослідив усі фізичні параметри реального військового обладнання за інформацією з відкритих джерел і створив його ескізні проєкти, відтворюючи всі тонкощі обладнання. До того ж моделі постійно вдосконалюються.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Підприємства групи розташовані здебільшого в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно керують ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".

 

Теги: #метінвест #макети

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:22 05.09.2023
"Метінвест" передав військовим іще 250 дронів на загальну суму 10 млн грн

"Метінвест" передав військовим іще 250 дронів на загальну суму 10 млн грн

10:59 05.09.2023
Трьом суднам із продукцією "Метінвесту" вперше з початку війни вдалося прорвати морську блокаду України

Трьом суднам із продукцією "Метінвесту" вперше з початку війни вдалося прорвати морську блокаду України

14:18 02.09.2023
"Метінвест" виплатив черговий купон за єврооблігаціями-2027

"Метінвест" виплатив черговий купон за єврооблігаціями-2027

12:00 01.09.2023
"Метінвест" нарощує серійне виробництво і постачання ЗСУ сталевих "ловців ланцетів" для захисту бронетехніки

"Метінвест" нарощує серійне виробництво і постачання ЗСУ сталевих "ловців ланцетів" для захисту бронетехніки

18:32 31.08.2023
"Метінвест" передав військовим антидронову рушницю за більше ніж 700 тис. грн, яка приземляє ворожі апарати

"Метінвест" передав військовим антидронову рушницю за більше ніж 700 тис. грн, яка приземляє ворожі апарати

02:42 31.08.2023
"Метінвест" інвестуватиме в розвиток логістичного центру в Польщі для збільшення продажів української металопродукції - СЕО

"Метінвест" інвестуватиме в розвиток логістичного центру в Польщі для збільшення продажів української металопродукції - СЕО

19:42 30.08.2023
"Метінвест" інвестуватиме в розвиток логістичного центру в Польщі для збільшення продажу української металопродукції - СЕО

"Метінвест" інвестуватиме в розвиток логістичного центру в Польщі для збільшення продажу української металопродукції - СЕО

13:54 28.08.2023
Штурмовики Запорізького напрямку отримали допомогу від "Метінвесту"

Штурмовики Запорізького напрямку отримали допомогу від "Метінвесту"

13:36 25.08.2023
"Метінвест" розпочав виробництво макетів військової техніки, що вводять ворога в оману

"Метінвест" розпочав виробництво макетів військової техніки, що вводять ворога в оману

11:39 24.08.2023
"Метінвест" за 1,5 року війни спрямував на підтримку України 4 млрд грн, поступово нарощуючи виробництво

"Метінвест" за 1,5 року війни спрямував на підтримку України 4 млрд грн, поступово нарощуючи виробництво

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Суботні удари по Харкову були завдані "Іскандерами"

Субботние удары по Харькову были нанесены "Искандерами"

Зареєстровані в РФ автомобілі не зможуть в'їжджати до Польщі з неділі

Перші цивільні судна скористалися тимчасовим коридором у напрямку до українських портів - Кубраков

Об'єднання підприємств ОПК оцінили дії Держаудитслужби такими, що не відповідають реаліям, тобто стану війни

ОСТАННЄ

Суботні удари по Харкову були завдані "Іскандерами"

Субботние удары по Харькову были нанесены "Искандерами"

Окупанти обстріляли Берислав Херсонської області, поранено місцеву жительку

Зареєстровані в РФ автомобілі не зможуть в'їжджати до Польщі з неділі

Окупанти обстріляли автомобіль поблизу Стрілечої на Харківщині, загинули 2 людини, 1 поранено

Окупанти передислокували 3 ВДК із Чорного моря в Азовське - речник ВМС ЗСУ

Одеські рятувальники отримали 4 автономні системи освітлення від фонду Говарда Баффета - ДСНС

Унаслідок суботнього артобстрілу Козачої Лопані пошкоджено лінії електропередачі, приватні будинки та магазин - голова МВА

Росіяни вдарили С-300 по Холодногірському району Харкова, поранено 5 осіб - Синєгубов

Перші цивільні судна скористалися тимчасовим коридором у напрямку до українських портів - Кубраков

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА