До Умані прибуло понад 35 тис. паломників-хасидів, надзвичайних подій не сталося - нацполіція

В Умань (Черкаська область) на святкування Рош га-Шана прибуло понад 35 тис. прочан, надзвичайних подій не було, повідомив голова Національної поліції України Іван Виговський.

"Попри підвищені ризики та велику кількість прибулих, правоохоронці тримають ситуацію під контролем, надзвичайних подій не сталося", - повідомляють у телеграм-каналі Нацполіції за результатами відвідання Виговським Умані.

Як зазначається, поліція працює в посиленому режимі, організовано роботу трьох фільтраційних місць зі сканерами багажу, стаціонарні пости, пункт візової підтримки, контрольно-пропускні групи, збільшено кількість слідчо-оперативних груп.

Цілодобово працює координаційний штаб у складі представників Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС, Державної міграційної та інших служб.

"Також разом із нашими поліцейськими несуть службу поліцейські держави Ізраїль, які прибули з метою посилення заходів безпеки та допомоги туристам", - зазначили в Нацполіції.

У 2023 році Рош га-Шана (єврейський Новий рік) відзначають із 15 до 17 вересня.