Події

07:43 16.09.2023

На фронті за добу відбулося 24 бойові зіткнення

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На фронті за добу відбулося 24 бойові зіткнення

Сили оборони України продовжують оборону на сході та півдні України, наступальну операцію - на мелітопольському напрямку і наступальні дії - на бахмутському напрямку, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 6:00 суботи, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

"Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальну операцію на Мелітопольському напрямку та наступальні дії на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах", - ідеться в повідомленні.

За даними Генштабу, оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. За добу відбулося понад 24 бойових зіткнень.

На сіверському та слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону.

У районі відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" на бахмутському напрямку противник безуспішно намагався прорвати оборону Збройних Сил України неподалік Ягідного та Богданівки Донецької області. Своєю чергою Сили оборони за результатами ведення наступальних (штурмових) дій мали успіх біля Кліщіївки Донецької області.

У районі відповідальності ОСУВ "Таврія" на мар'їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії поблизу Мар'їнки Донецької області. Тут минулої доби ворог здійснив 13 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Крім того, всі атаки ворога біля Урожайного Донецької області обернулися для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці. Водночас на авдіївському, мар'їнському та шахтарському напрямках українські воїни утримують ініціативу, тиснуть на ворога, проводять штурмові дії та відвойовують нашу землю.

На мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій. У результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх у Вербового та Новопрокопівки Запорізької області, витісняють противника із займаних позицій і закріплюються на досягнутих рубежах.

У районі відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку Сили оборони продовжують контрбатарейну боротьбу, знищуючи логістику, місця дислокації та вогневі позиції ворожих підрозділів", - розповіли в Генштабі.

На волинському та поліському напрямках на півночі України оперативна обстановка без суттєвих змін.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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