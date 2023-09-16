Окупанти завдали 59 авіаударів по Україні за добу

Російські окупанти завдали 59 авіаційних ударів по території України за минулу добу, здійснили 36 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів із реактивних систем залпового вогню, повідомляють в оперативній інформації про російське вторгнення станом на 6:00 суботи, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Окупанти атакували Україну 17 дронами-камікадзе типу Shahed-136/131, усі знищені засобами протиповітряної оборони України.

Авіаційних ударів зазнали населені пункти: Леонівка, Грем’яч Чернігівської області; Стрілеча, Котлярівка Харківської області; Новоселівське, Новоєгорівка, Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області; Спірне, Веселе, Богданівка, Нью-Йорк, Красногорівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка та Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад сто населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.