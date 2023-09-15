Зеленський після розмови з фон дер Ляєн провів нараду з урядовцями та командою офісу президента

Президент України Володимир Зеленський одразу після розмови з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн провів тривалу нараду з членами Кабінету міністрів та командою офісу президента, присвячену зняттю тимчасових обмежувальних заходів Європейського Союзу для українського експорту, повідомляє інтернет представництво президента України у п'ятницю.

У нараді ухвалили прем'єр-міністр Денис Шмигаль, перший віце-прем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина, міністр аграрної політики Микола Сольський, заступник міністра економіки – торговий представник України Тарас Качка, а також заступники керівника Офісу президента Ігор Жовква та Ростислав Шурма.

Учасники наради висловили переконання, що наша держава як майбутній член Євросоюзу спільно з європейськими партнерами вже зараз має працювати над довгостроковими рішеннями та постійною лібералізацією відносин, що сприятиме зміцненню безпеки та вільної торгівлі в Європі.

Українська сторона перебуває у постійному контакті з європейськими партнерами та відпрацьовує практичне рішення, яке дозволить оптимізувати аграрний експорт на користь усієї європейської співдружності та не завдасть шкоди вітчизняній економіці.

Президент України розраховує, що Європейська комісія утримуватиметься від запровадження будь-яких обмежень щодо українського експорту в майбутньому. Можливі односторонні обмеження з боку деяких країн – членів ЄС отримають реакцію у відповідь України.

Водночас, учасники наради домовилися протягом найближчого часу напрацювати низку ефективних заходів, які виключатимуть можливість виникнення подібних криз у майбутньому та захистять принципи вільної конкуренції у Європі.