Події

23:24 15.09.2023

Зеленський після розмови з фон дер Ляєн провів нараду з урядовцями та командою офісу президента

2 хв читати

Президент України Володимир Зеленський одразу після розмови з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн провів тривалу нараду з членами Кабінету міністрів та командою офісу президента, присвячену зняттю тимчасових обмежувальних заходів Європейського Союзу для українського експорту, повідомляє інтернет представництво президента України у п'ятницю.

У нараді ухвалили прем'єр-міністр Денис Шмигаль, перший віце-прем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина, міністр аграрної політики Микола Сольський, заступник міністра економіки – торговий представник України Тарас Качка, а також заступники керівника Офісу президента Ігор Жовква та Ростислав Шурма.

Учасники наради висловили переконання, що наша держава як майбутній член Євросоюзу спільно з європейськими партнерами вже зараз має працювати над довгостроковими рішеннями та постійною лібералізацією відносин, що сприятиме зміцненню безпеки та вільної торгівлі в Європі.

Українська сторона перебуває у постійному контакті з європейськими партнерами та відпрацьовує практичне рішення, яке дозволить оптимізувати аграрний експорт на користь усієї європейської співдружності та не завдасть шкоди вітчизняній економіці.

Президент України розраховує, що Європейська комісія утримуватиметься від запровадження будь-яких обмежень щодо українського експорту в майбутньому. Можливі односторонні обмеження з боку деяких країн – членів ЄС отримають реакцію у відповідь України.

Водночас, учасники наради домовилися протягом найближчого часу напрацювати низку ефективних заходів, які виключатимуть можливість виникнення подібних криз у майбутньому та захистять принципи вільної конкуренції у Європі.

Теги: #україна #нарада #зеленський #фон_дер_ляєн

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:25 16.09.2023
Польща ввела в дію регламент збереження ембарго на імпорт українського зерна

Польща ввела в дію регламент збереження ембарго на імпорт українського зерна

00:50 16.09.2023
Ігореві Коломойському збільшили заставу до 3,9 млрд гривень - суд

Ігореві Коломойському збільшили заставу до 3,9 млрд гривень - суд

00:40 16.09.2023
Румунія очікує від України плану контролю над експортом зерна – ЗМІ

Румунія очікує від України плану контролю над експортом зерна – ЗМІ

00:33 16.09.2023
Словаччина збереже власну заборону на ввезення зерна з України – Reuters

Словаччина збереже власну заборону на ввезення зерна з України – Reuters

22:38 15.09.2023
Нардепа Шуфрича взяли під варту на 60 днів – Печерський суд Києва

Нардепа Шуфрича взяли під варту на 60 днів – Печерський суд Києва

18:27 15.09.2023
Зеленський привітав юдеїв зі святом Рош га-Шана

Зеленський привітав юдеїв зі святом Рош га-Шана

16:53 15.09.2023
Уряд планує залучити від міжнародних партнерів 42 млрд доларів у 2024 році

Уряд планує залучити від міжнародних партнерів 42 млрд доларів у 2024 році

14:34 15.09.2023
Зеленський зустрівся з прокурором МКС Карімом Ханом

Зеленський зустрівся з прокурором МКС Карімом Ханом

13:51 15.09.2023
Офіційно підтверджено зустріч Зеленського з Нетаньягу - посольство України в Ізраїлі

Офіційно підтверджено зустріч Зеленського з Нетаньягу - посольство України в Ізраїлі

03:31 15.09.2023
Окупанти обстріляли вісім громад Сумської області, зафіксовано понад 150 вибухів

Окупанти обстріляли вісім громад Сумської області, зафіксовано понад 150 вибухів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський заявив про підготовку концептуальних кроків, які дадуть Україні більше справедливості

Байден зустрінеться із Зеленським у Вашингтоні 21 вересня

Зеленський під час розмови з фон дер Ляєн: Важливо, щоб європейська єдність спрацювала і на двосторонньому рівні

Учасники Ставки розглянули питання постачання зброї та планування майбутніх військових операцій

Кабмін схвалив законопроєкт про зміцнення самостійності та незалежності САП і незабаром направить його до парламенту - Шмигаль

ОСТАННЄ

США мають намір істотно наростити виробництво артилерійських снарядів – Reuters

ПЕЧЕРСЬКИЙ СУД КИЄВА ВІДПРАВИВ ШУФРИЧА ПІД АРЕШТ НА 60 ДНІВ БЕЗ МОЖЛИВОСТІ ВНЕСЕННЯ ЗАСТАВИ

Зеленський заявив про підготовку концептуальних кроків, які дадуть Україні більше справедливості

Байден зустрінеться із Зеленським у Вашингтоні 21 вересня

Зеленський під час розмови з фон дер Ляєн: Важливо, щоб європейська єдність спрацювала і на двосторонньому рівні

Генштаб ЗСУ: На війну в Україні РФ мобілізує місцеве населення Далекосхідного регіону

Румунія готова застосувати зенітні системи проти російських БПЛА залежно від "рівня загрози"

Суховантаж Puma з 30 тис. тонн ріпаку та металу п'ятим пішов із України поза "зерновим коридором"

Генштаб ЗСУ: Сили оборони України продовжують наступальну операцію на мелітопольському напрямку, ведуть штурмові дії на бахмутському

Проєкт держбюджету-2024 рік передбачає 178,8 млрд грн на освіту

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА