Події

20:37 15.09.2023

Генштаб ЗСУ: На війну в Україні РФ мобілізує місцеве населення Далекосхідного регіону

1 хв читати
Генштаб ЗСУ: На війну в Україні РФ мобілізує місцеве населення Далекосхідного регіону

Російські окупаційні війська для укомплектування новоствореної 25 загальновійськової армії ЗС РФ мобілізують місцеве населення в Далекосхідних регіонах - на території Приморського і Хабаровського країв, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"У зв'язку з катастрофічними втратами окупантів, з метою доукомплектування новосформованої 25 загальновійськової армії ЗС РФ, на території Приморського і Хабаровського країв Російської Федерації здійснюються мобілізаційні заходи місцевого населення", - йдеться в повідомленні Генштабу в п'ятницю ввечері.

Як повідомляється, у професійно-технічних училищах, технікумах і серед випускників інтернатів тривають активні агітаційні заходи із залученням російських військовослужбовців новосформованої 25 армії ЗС РФ, які закінчили зазначені навчальні заклади.

Під час вступу на військову службу окупаційні агітатори пропонують одноразову виплату в розмірі 600 тис рублів і грошове забезпечення від 200 тис. рублів.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:21 15.09.2023
Генштаб ЗСУ: Сили оборони України продовжують наступальну операцію на мелітопольському напрямку, ведуть штурмові дії на бахмутському

Генштаб ЗСУ: Сили оборони України продовжують наступальну операцію на мелітопольському напрямку, ведуть штурмові дії на бахмутському

19:51 15.09.2023
Єврокомісія не продовжила заборону на ввезення українських зернових до Польщі, Болгарії, Румунії, Угорщини та Словаччини за умови дотримання Україною певних заходів

Єврокомісія не продовжила заборону на ввезення українських зернових до Польщі, Болгарії, Румунії, Угорщини та Словаччини за умови дотримання Україною певних заходів

10:31 15.09.2023
Українські війська продовжують наступ південніше Бахмута після звільнення Андріївки - Генштаб

Українські війська продовжують наступ південніше Бахмута після звільнення Андріївки - Генштаб

08:12 15.09.2023
Сили оборони за добу ліквідували 470 окупантів, 4 засоби ППО і 28 артсистем противника

Сили оборони за добу ліквідували 470 окупантів, 4 засоби ППО і 28 артсистем противника

07:48 15.09.2023
Сили оборони взяли під контроль Андріївку Донецької області

Сили оборони взяли під контроль Андріївку Донецької області

07:15 15.09.2023
Російські війська за добу завдали два ракетних і 59 авіаційних ударів

Російські війська за добу завдали два ракетних і 59 авіаційних ударів

07:12 15.09.2023
Сили оборони наступають на мелітопольському та утримують ініціативу на шахтарському напрямках

Сили оборони наступають на мелітопольському та утримують ініціативу на шахтарському напрямках

07:06 15.09.2023
Українська авіація за добу завдала десять ударів по силах ворога

Українська авіація за добу завдала десять ударів по силах ворога

19:06 14.09.2023
Українська авіація завдала 10 ударів по місцях скупчення окупантів

Українська авіація завдала 10 ударів по місцях скупчення окупантів

19:04 14.09.2023
ЗСУ просунулися під Кліщіївкою та Андріївкою Донецької області

ЗСУ просунулися під Кліщіївкою та Андріївкою Донецької області

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський заявив про підготовку концептуальних кроків, які дадуть Україні більше справедливості

Байден зустрінеться із Зеленським у Вашингтоні 21 вересня

Зеленський під час розмови з фон дер Ляєн: Важливо, щоб європейська єдність спрацювала і на двосторонньому рівні

Учасники Ставки розглянули питання постачання зброї та планування майбутніх військових операцій

Кабмін схвалив законопроєкт про зміцнення самостійності та незалежності САП і незабаром направить його до парламенту - Шмигаль

ОСТАННЄ

ПЕЧЕРСЬКИЙ СУД КИЄВА ВІДПРАВИВ ШУФРИЧА ПІД АРЕШТ НА 60 ДНІВ БЕЗ МОЖЛИВОСТІ ВНЕСЕННЯ ЗАСТАВИ

Зеленський заявив про підготовку концептуальних кроків, які дадуть Україні більше справедливості

Байден зустрінеться із Зеленським у Вашингтоні 21 вересня

Зеленський під час розмови з фон дер Ляєн: Важливо, щоб європейська єдність спрацювала і на двосторонньому рівні

Румунія готова застосувати зенітні системи проти російських БПЛА залежно від "рівня загрози"

Суховантаж Puma з 30 тис. тонн ріпаку та металу п'ятим пішов із України поза "зерновим коридором"

Проєкт держбюджету-2024 рік передбачає 178,8 млрд грн на освіту

Учасники Ставки розглянули питання постачання зброї та планування майбутніх військових операцій

У Великій Британії оголосили ПВК "Вагнер" терористичною організацією

НАЗК внесло індійського виробника діамантів компанію SRK до переліку спонсорів війни

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА