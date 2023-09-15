Генштаб ЗСУ: На війну в Україні РФ мобілізує місцеве населення Далекосхідного регіону

Російські окупаційні війська для укомплектування новоствореної 25 загальновійськової армії ЗС РФ мобілізують місцеве населення в Далекосхідних регіонах - на території Приморського і Хабаровського країв, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"У зв'язку з катастрофічними втратами окупантів, з метою доукомплектування новосформованої 25 загальновійськової армії ЗС РФ, на території Приморського і Хабаровського країв Російської Федерації здійснюються мобілізаційні заходи місцевого населення", - йдеться в повідомленні Генштабу в п'ятницю ввечері.

Як повідомляється, у професійно-технічних училищах, технікумах і серед випускників інтернатів тривають активні агітаційні заходи із залученням російських військовослужбовців новосформованої 25 армії ЗС РФ, які закінчили зазначені навчальні заклади.

Під час вступу на військову службу окупаційні агітатори пропонують одноразову виплату в розмірі 600 тис рублів і грошове забезпечення від 200 тис. рублів.