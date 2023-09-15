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20:21 15.09.2023

Генштаб ЗСУ: Сили оборони України продовжують наступальну операцію на мелітопольському напрямку, ведуть штурмові дії на бахмутському

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Генштаб ЗСУ: Сили оборони України продовжують наступальну операцію на мелітопольському напрямку, ведуть штурмові дії на бахмутському

Російські окупаційні війська минулої доби не вели наступальних дій на лиманському та авдіївському напрямку, на бахмутському намагалися відновити втрачені позиції, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України про обстановку станом на 18:00 п'ятниці.

"Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною, протягом минулої доби відбулося 17 бойових зіткнень", - ідеться в повідомленні Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

"Водночас, - як інформує Генштаб, - Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільняють окуповані території. За результатами ведення штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх у районі Кліщіївки Донецької області".

Як повідомляється, РФ завдала чергового авіаційного удару іранськими ударними БПЛА "Shahed-136/131". У результаті успішної бойової роботи силами і засобами Повітряних Сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони було знищено всі 17 ворожих "шахедів".

"Загалом ворог завдав 54 авіаційні удари та здійснив 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є постраждалі серед цивільного населення", - йдеться в повідомленні.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено, інформує Генштаб. На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів із території РФ. "Завдав авіаційних ударів у районах Леонівки, Грем'яча Чернігівської області. Артилерійським і мінометним обстрілам піддалися близько 20 населених пунктів.

На куп'янському напрямку противник завдав авіаційних ударів неподалік Котлярівки Харківської області та Новоселівського Луганської області. Артилерійські та мінометні обстріли противник застосував у районах населених пунктів Дворічна, Масютівка, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка Харківської області.

Як повідомляє Генштаб, за минулу добу "на Лиманському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів. Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Новоєгорівка, Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне, Веселе Донецької області. Від артилерійських і мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів".

"На Бахмутському напрямку противник намагався відновити втрачене становище в районах Ягідного та Богданівки Донецької області. Також у район Богданівки та Нью-Йорка Донецької області ворог здійснив авіаційні удари. Під артилерійським і мінометним вогнем опинилися понад 20 населених пунктів", - зазначається в повідомленні.

На авдіївському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне, Керамік Донецької області.

На мар'їнському напрямку протягом доби наші захисники успішно відбили 7 атак ворога в районі Мар'їнки. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки на Донеччині, де не вщухали й артилерійські та мінометні обстріли. Під вогнем окупантів перебувало близько 10 населених пунктів.

На шахтарському напрямку ворожих авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Урожайне та Старомайорське Донецької області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів. На запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Мала Токмачка та Роботине Запорізької області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів. На херсонському напрямку ворожих артилерійських і мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Ольгівка, Херсон і Стара Богданівка Миколаївської області.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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