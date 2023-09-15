Проєкт держбюджету-2024 рік передбачає 178,8 млрд грн на освіту

Проєкт державного бюджету України на 2024 рік передбачає 178,8 млрд грн на сферу освіти.

Згідно з повідомленням пресслужби Міністерства освіти і науки проєкт держбюджету на 2024 рік передбачає: освітня субвенція - 102,9 млрд грн (майже на 18% більше, ніж у 2023 році); облаштування укриттів - 2,5 млрд грн (на 1 млрд більше, ніж поточного року); підручники та посібники для школярів - 1,5 млрд грн; субвенція нової української школи (НУШ) - 1,5 млрд грн; субвенція на шкільні автобуси - 1 млрд грн (разом зі співфінансуванням із місцевих бюджетів, це дасть змогу придбати орієнтовно 500 шкільних автобусів).

Окрім цього, передбачається модернізація харчоблоків у школах - 1,5 млрд грн; субвенція для підтримки дітей з особливими освітніми потребами - 304,6 млн грн; субвенція на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної освіти - 500 млн грн; розвиток вищої та фахової передвищої освіти - 500 млн грн; підтримка досліджень і науково-технічних розробок у вишах - 118 млн грн (на 100 млн більше, ніж 2023 року); Національний фонд досліджень та грантова підтримка науковців - 610,4 млн грн (більше ніж на 100 млн грн); підтримка досліджень та науково-технічних розробок у вишах - 118 млн грн (більше ніж на 100 млн грн); підтримка досліджень і грантова підтримка вчених - 610,4 млн грн (на 100 млн грн).

Зазначається, що збільшення освітньої субвенції дасть змогу підвищити зарплати працівникам освіти: на 10% з 1 січня і ще на 12% з 1 липня (за тарифною сіткою).