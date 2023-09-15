Події

19:51 15.09.2023

Проєкт держбюджету-2024 рік передбачає 178,8 млрд грн на освіту

2 хв читати
Проєкт держбюджету-2024 рік передбачає 178,8 млрд грн на освіту

Проєкт державного бюджету України на 2024 рік передбачає 178,8 млрд грн на сферу освіти.

Згідно з повідомленням пресслужби Міністерства освіти і науки проєкт держбюджету на 2024 рік передбачає: освітня субвенція - 102,9 млрд грн (майже на 18% більше, ніж у 2023 році); облаштування укриттів - 2,5 млрд грн (на 1 млрд більше, ніж поточного року); підручники та посібники для школярів - 1,5 млрд грн; субвенція нової української школи (НУШ) - 1,5 млрд грн; субвенція на шкільні автобуси - 1 млрд грн (разом зі співфінансуванням із місцевих бюджетів, це дасть змогу придбати орієнтовно 500 шкільних автобусів).

Окрім цього, передбачається модернізація харчоблоків у школах - 1,5 млрд грн; субвенція для підтримки дітей з особливими освітніми потребами - 304,6 млн грн; субвенція на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної освіти - 500 млн грн; розвиток вищої та фахової передвищої освіти - 500 млн грн; підтримка досліджень і науково-технічних розробок у вишах - 118 млн грн (на 100 млн більше, ніж 2023 року); Національний фонд досліджень та грантова підтримка науковців - 610,4 млн грн (більше ніж на 100 млн грн); підтримка досліджень та науково-технічних розробок у вишах - 118 млн грн (більше ніж на 100 млн грн); підтримка досліджень і грантова підтримка вчених - 610,4 млн грн (на 100 млн грн).

Зазначається, що збільшення освітньої субвенції дасть змогу підвищити зарплати працівникам освіти: на 10% з 1 січня і ще на 12% з 1 липня (за тарифною сіткою).

 

 

Теги: #освіта #держбюджет

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:55 15.09.2023
Держбюджет-2024 передбачає 30 млрд грн на підтримку бізнесу

Держбюджет-2024 передбачає 30 млрд грн на підтримку бізнесу

18:44 15.09.2023
Проєкт держбюджету-2024 передбачає 14,3 млрд грн на ветеранську політику

Проєкт держбюджету-2024 передбачає 14,3 млрд грн на ветеранську політику

18:02 15.09.2023
На сайті Ради з'явився законопроєкт про держбюджет-2024

На сайті Ради з'явився законопроєкт про держбюджет-2024

17:29 15.09.2023
Кабмін вніс до Верховної Ради законопроєкт про держбюджет-2024 - Стефанчук

Кабмін вніс до Верховної Ради законопроєкт про держбюджет-2024 - Стефанчук

16:54 15.09.2023
У держбюджеті-2024 коштів на вибори не передбачено - Шмигаль

У держбюджеті-2024 коштів на вибори не передбачено - Шмигаль

14:26 15.09.2023
Кабмін схвалив проєкт держбюджету-2024 із часткою видатків на оборону і безпеку понад 50%

Кабмін схвалив проєкт держбюджету-2024 із часткою видатків на оборону і безпеку понад 50%

13:04 15.09.2023
Кабмін пропонує в держбюджеті-2024 зростання доходів на 23,3%, скорочення видатків на 2,5% - депутат

Кабмін пропонує в держбюджеті-2024 зростання доходів на 23,3%, скорочення видатків на 2,5% - депутат

23:37 05.09.2023
Освіта не повинна стати лазівкою для ухилення від мобілізації - Лісовий

Освіта не повинна стати лазівкою для ухилення від мобілізації - Лісовий

16:50 04.09.2023
ВР пропонують скасувати відтермінування від мобілізації для студентів, які здобувають другу вищу освіту після 30 років

ВР пропонують скасувати відтермінування від мобілізації для студентів, які здобувають другу вищу освіту після 30 років

20:02 02.09.2023
Доцільність здобуття другої вищої освіти для чоловіків призовного віку визначатиме МОН - Данілов

Доцільність здобуття другої вищої освіти для чоловіків призовного віку визначатиме МОН - Данілов

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Учасники Ставки розглянули питання постачання зброї та планування майбутніх військових операцій

Кабмін схвалив законопроєкт про зміцнення самостійності та незалежності САП і незабаром направить його до парламенту - Шмигаль

Кабмін вніс до Верховної Ради законопроєкт про держбюджет-2024 - Стефанчук

Морський дрон СБУ підбив ворожий ракетний корабель "Самум" біля Севастопольської бухти - джерело

Шмигаль: У нас амбіція завершити розмінування с/г земель за 3 роки після звільнення, за 5-7 років - усієї території України

ОСТАННЄ

Генштаб ЗСУ: На війну в Україні РФ мобілізує місцеве населення Далекосхідного регіону

Румунія готова застосувати зенітні системи проти російських БПЛА залежно від "рівня загрози"

Суховантаж Puma з 30 тис. тонн ріпаку та металу п'ятим пішов із України поза "зерновим коридором"

Генштаб ЗСУ: Сили оборони України продовжують наступальну операцію на мелітопольському напрямку, ведуть штурмові дії на бахмутському

Учасники Ставки розглянули питання постачання зброї та планування майбутніх військових операцій

У Великій Британії оголосили ПВК "Вагнер" терористичною організацією

НАЗК внесло індійського виробника діамантів компанію SRK до переліку спонсорів війни

Законопроєкт про посилення самостійності та незалежності САП зареєстровано в парламенті

ЮНЕСКО включило до переліку об’єктів Світової спадщини в небезпеці Софійський собор, Києво-Печерську лавру та центр Львова

Зеленський привітав юдеїв зі святом Рош га-Шана

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА