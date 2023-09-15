Українці придбали в мережі "Епіцентр" за програмою "єВідновлення" товари для ремонту на 60 млн грн

Українці придбали в мережі "Епіцентр" за програмою "єВідновлення" товари для ремонту пошкоджених будинків на суму понад 60 млн грн, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі компанії.

У пресслужбі нагадали, що в межах програми "єВідновлення" виплати для ремонту квартир і будинків, пошкоджених унаслідок російської агресії, отримали вже 12 тис. українців на загальну суму понад 1 млрд грн.

"Наша компанія однією з перших стала учасником програми "єВідновлення" й запропонувала понад 295 тис. найменувань товарів для будівництва та ремонту учасникам програми. Загалом за чотири місяці програми в мережі "Епіцентр" українці придбали товари для ремонту пошкоджених будинків на суму понад 60 млн грн, і ця цифра щодня зростає", - повідомила заступник голови ТОВ "Епіцентр "К" з комунікацій, реклами та маркетингу Ірина Шинкаренко.

За даними аналітиків компанії, програмою "єВідновлення" в мережі "Епіцентр" найбільше скористалися жителі Києва та області, Харкова, Дніпра та Запоріжжя. Найчастіше споживачі купували двері, покрівлю (шифер, профнастил, черепицю), гіпсокартон, дерев'яні конструкції, матеріали для внутрішнього оздоблення (вікна, перегородки) та покриття для підлоги (плитка, ламінат, лінолеум).

Шинкаренко додала, що для зручності вибору марковано товари, доступні до придбання в рамках "єВідновлення", забрендовано касові зони, а на сайті діє спеціальний спосіб оплати для "єВідновлення". Також учасники програми можуть отримати професійну консультацію та додаткову інформацію щодо дії програми в "Епіцентрі".

Крім товарів і сервісу, "Епіцентр" і банки-партнери - Sense та А-Банк - пропонують учасникам програми кешбек під час купівлі товарів. Зокрема, А-Банк надає 10% кешбеку в "Епіцентрі" на перші 5 тис. грн і 2% на всі наступні витрати за карткою "єВідновлення". Sense Bank повертає клієнтам 1% від суми всіх покупок у рамках програми.

Як повідомлялося, 10 травня 2023 року в Україні стартувала програма "єВідновлення", у межах якої компенсацію до 200 тис. грн на ремонт почали отримувати власники пошкодженого житла. Ці кошти можна використати на придбання будівельних матеріалів, оплату будівельних робіт і послуг підрядників, які мають відповідні коди для роботи, а їхні продавці подали заявку на участь у програмі через портал "Дія".

ТОВ "Епіцентр К" створено 2003 року, відкрило свій перший гіпермаркет у Києві в грудні того ж року. На сьогодні розвиває найбільшу в країні мережу торговельних центрів "Епіцентр", яка є лідером ринку в сегменті роздрібної торгівлі товарами для дому та ремонту Входить до групи компаній "Епіцентр К", що розвиває також інтернет-магазин з маркетплейсом Epicentrk.ua, мережі гіпермаркетів "Нова лінія", спортивних товарів Intersport, 4F та The Athlete's foot (TAF), а також агрокомпанію "Епіцентр Агро", заводи з виробництва керамічної плитки та керамограніту Epicentr Ceramic Corporation і "Карпатська кераміка", деревообробне підприємство ЦБМ "Осмолода".

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну мережа "Епіцентр" об'єднувала понад 80 торговельних центрів у всіх регіонах країни. Унаслідок артилерійських і ракетних обстрілів агресора низку ТЦ було суттєво пошкоджено, а чотири центри – у Маріуполі, Херсоні, Чернігові та Бучі - повністю знищено.

Попри суттєві втрати, компанія активно допомагає країні: виділила на допомогу українським військовим сотні мільйонів гривень і створила три гуманітарні штаби для забезпечення ЗСУ, ТрО і населення (у столиці, на заході та в центрі України).

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).