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16:14 15.09.2023

Шмигаль: У нас амбіція завершити розмінування с/г земель за 3 роки після звільнення, за 5-7 років - усієї території України

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Шмигаль: У нас амбіція завершити розмінування с/г земель за 3 роки після звільнення, за 5-7 років - усієї території України

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що влада розраховує завершити розмінування аграрних земель за 3 роки після звільнення, а за 5-7 років розмінувати всю територію України.

"Україна буде лідером у гуманітарному розмінуванні та розмінуванні загалом. За оцінками вчених, нам потрібно десятки або сотні років, якщо брати стандартні технології для розмінування всіх земель, які наразі забруднені... У нас є амбіція завершити розмінування аграрних земель протягом 3 років після звільнення територій. І загалом, до 5-7 років - для завершення розмінування всієї території України", - сказав Шмигаль на пресконференції в п'ятницю.

Він зазначив, що триває робота з технологічними компаніями, зокрема щодо використання для розмінування дронів і роботів, розпочинається виробництво українських роботів для розмінування сільськогосподарських земель.

Прем'єр анонсував, що в жовтні відбудеться масштабний форум із гуманітарного розмінування в Загребі (Хорватія), на якому влада скоординує свої дії з партнерами.

Шмигаль розповів, що на сьогодні обстежено 190 тис. га с/г земель із 470 тис. га, які визначено як пріоритетні.

Також прем'єр зазначив, що в бюджеті на 2024 рік уперше закладено кошти на гуманітарне розмінування в розмірі 2 млрд грн, до яких надалі додаватимуться кошти від партнерів.

Зокрема, Шмигаль анонсував створення ринку офіційних операторів гуманітарного розмінування, в рамках якого буде передбачена повна або часткова компенсація аграріям за розмінування земель через таких операторів.

"Ця програма створить ринок, створить попит на виробництво машин для розмінування, створить попит на нові технології", - наголосив він.

 

Теги: #прогноз #розмінування

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